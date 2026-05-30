ВОЗ оценила риск распространения Эболы на глобальном уровне
03:03 30.05.2026
ВОЗ оценила риск распространения Эболы на глобальном уровне

ВОЗ: риск распространения Эболы в мире и в России остается низким

© AP Photo / Abbas Dulleh — Медицинские работники передают средства индивидуальной защиты от лихорадки Эбола в Либерии
Медицинские работники передают средства индивидуальной защиты от лихорадки Эбола в Либерии. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Риск распространения Эболы на глобальном уровне и в России остается низким, сообщили в российском офисе ВОЗ.
  • ВОЗ оценивает риск, связанный со вспышкой лихорадки Эбола, как чрезвычайно высокий на национальном уровне в Демократической Республике Конго и Уганде и как высокий на региональном уровне в Африке.
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Риск распространения Эболы на глобальном уровне и в России остается низким, рассказали РИА Новости в российском офисе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
"ВОЗ в настоящее время оценивает риск, связанный со вспышкой лихорадки Эбола, как чрезвычайно высокий на национальном уровне в Демократической Республике Конго и Уганде, а также как высокий на региональном уровне в Африке. Тем не менее на глобальном уровне риск остается низким, в том числе и для населения Европейского региона ВОЗ, включая Российскую Федерацию", - рассказали агентству.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ситуацию со вспышкой Эболы в Демократической Республике Конго (ДРК) и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. По последним данным, в ДРК с подозрением на Эболу скончался 221 человек. Прежняя вспышка лихорадки в Демократической Республике Конго завершилась в октябре 2025 года.
