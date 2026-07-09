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Главред канала "Сапа" Джикаева выйдет из СИЗО 12 июля - РИА Новости, 09.07.2026
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16:51 09.07.2026 (обновлено: 17:02 09.07.2026)
Главред канала "Сапа" Джикаева выйдет из СИЗО 12 июля

Главред Telegram-канала "Сапа" Джикаева выйдет из СИЗО 12 июля

© Сапа МедиаГлавный редактор Telegram-канала "Сапа" Алина Джикаева
Главный редактор Telegram-канала Сапа Алина Джикаева - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© Сапа Медиа
Главный редактор Telegram-канала "Сапа" Алина Джикаева. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил просьбу следователя об отзыве ходатайства о продлении ареста главного редактора Telegram-канала "Сапа" Алины Джикаевой.
  • Защита сообщила, что следствие завершено, она частично признала вину в перечислении денег сотруднику полиции.
  • Последнее продление ареста было до 12 июля, после чего журналистка покинет СИЗО.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил просьбу следователя об отзыве ходатайства о продлении ареста главного редактора Telegram-канала "Сапа" Алины Джикаевой, признавшей вину в передаче взяток сотруднику полиции, передает корреспондент РИА Новости из суда.
"Удовлетворить ходатайство следователя о прекращении производства и отзыве ходатайства о продлении ареста Джикаевой в связи с его отзывом", - огласила судья.
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Как пояснил РИА Новости ее адвокат Нвер Гаспарян, последнее продление ареста было до 12 июля, а значит в воскресенье журналистка покинет СИЗО.
Накануне защита сообщила агентству, что следствие по делу Джикаевой завершено, она частично признала вину - в том, что перечисляла с 2020 по 2025 годы по 5-10 тысяч рублей сотруднику полиции за предоставление информации о происшествиях для размещения ее в своем Telegram-канале. Общая сумма переведенных за пять лет денег составила около 290 тысяч рублей, рассказал ее адвокат.
По словам адвоката, Джикаева не признает вину в даче взятки в крупном размере, поскольку переводы денег полицейскому были мелкими частями, то есть она не согласна квалификацией ее действий по части 4 статьи 291 УК РФ.
По версии следствия, Джикаева в Москве за взятки получала сведения о происшествиях и оперативной обстановке на территории Дагестана и Северной Осетии, содержащие персональные данные граждан.
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