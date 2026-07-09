Главред канала "Сапа" Джикаева выйдет из СИЗО 12 июля

Как пояснил РИА Новости ее адвокат Нвер Гаспарян, последнее продление ареста было до 12 июля, а значит в воскресенье журналистка покинет СИЗО.

Накануне защита сообщила агентству, что следствие по делу Джикаевой завершено, она частично признала вину - в том, что перечисляла с 2020 по 2025 годы по 5-10 тысяч рублей сотруднику полиции за предоставление информации о происшествиях для размещения ее в своем Telegram-канале. Общая сумма переведенных за пять лет денег составила около 290 тысяч рублей, рассказал ее адвокат.