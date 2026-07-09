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Главред канала "Сапа" Джикаева пять лет переводила деньги полицейскому - РИА Новости, 09.07.2026
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03:21 09.07.2026 (обновлено: 03:22 09.07.2026)
Главред канала "Сапа" Джикаева пять лет переводила деньги полицейскому

Главред "Сапы" Джикаева за пять лет перевела полицейскому 290 тысяч рублей

© Сапа МедиаГлавный редактор Telegram-канала "Сапа" Алина Джикаева. Кадр видео
Главный редактор Telegram-канала Сапа Алина Джикаева. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© Сапа Медиа
Главный редактор Telegram-канала "Сапа" Алина Джикаева. Кадр видео. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный редактор Telegram-канала «Сапа» Алина Джикаева признала вину в даче взяток сотруднику полиции.
  • С 2020 по 2025 годы Джикаева переводила сотруднику полиции по 5–10 тысяч рублей за информацию о происшествиях, общая сумма переводов составила около 290 тысяч рублей.
  • Джикаевой предъявлено обвинение в даче взятки, она находится в СИЗО, 9 июля суд рассмотрит ходатайство следствия о продлении ей ареста.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Арестованная главный редактор Telegram-канала "Сапа" Алина Джикаева призналась, что за пять лет перевела сотруднику полиции около 290 тысяч рублей за информацию о происшествиях, рассказал РИА Новости ее адвокат Нвер Гаспарян.
Накануне защита сообщила агентству, что следствие по делу Джикаевой завершено, она признала вину.
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"Джикаева признала вину в том, что перечисляла с 2020 по 2025 годы деньги по 5-10 тысяч рублей сотруднику полиции за предоставление информации о происшествиях для размещения ее в своем Telegram-канале. Общая сумма переведенных за пять лет денег составила около 290 тысяч рублей", - сказал собеседник агентства.
По версии следствия, Джикаева в Москве за взятки получала сведения о происшествиях и оперативной обстановке на территории Дагестана и Северной Осетии, содержащие персональные данные граждан.
Джикаевой предъявлено обвинение в даче взятки (по пунктам "а", "б" части 4 статьи 291 УК РФ). Ее отправили в СИЗО в середине апреля. Суд 9 июля рассмотрит ходатайство следствия о продлении ей ареста.
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