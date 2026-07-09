Главред канала "Сапа" Джикаева пять лет переводила деньги полицейскому

Краткий пересказ от РИА ИИ Главный редактор Telegram-канала «Сапа» Алина Джикаева признала вину в даче взяток сотруднику полиции.

С 2020 по 2025 годы Джикаева переводила сотруднику полиции по 5–10 тысяч рублей за информацию о происшествиях, общая сумма переводов составила около 290 тысяч рублей.

Джикаевой предъявлено обвинение в даче взятки, она находится в СИЗО, 9 июля суд рассмотрит ходатайство следствия о продлении ей ареста.

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Арестованная главный редактор Telegram-канала "Сапа" Алина Джикаева призналась, что за пять лет перевела сотруднику полиции около 290 тысяч рублей за информацию о происшествиях, рассказал РИА Новости ее адвокат Нвер Гаспарян.

Накануне защита сообщила агентству, что следствие по делу Джикаевой завершено, она признала вину.

"Джикаева признала вину в том, что перечисляла с 2020 по 2025 годы деньги по 5-10 тысяч рублей сотруднику полиции за предоставление информации о происшествиях для размещения ее в своем Telegram-канале. Общая сумма переведенных за пять лет денег составила около 290 тысяч рублей", - сказал собеседник агентства.

По версии следствия, Джикаева в Москве за взятки получала сведения о происшествиях и оперативной обстановке на территории Дагестана и Северной Осетии, содержащие персональные данные граждан.