Двалишвили признали бойцом года на премии World MMA Awards

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Грузинский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Мераб Двалишвили признан лучшим бойцом года на 17-й ежегодной церемонии World MMA Awards в Лас-Вегасе, сообщают организаторы мероприятия в соцсети Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).

"Боем года" объявлен поединок американцев Джошуа Вана и Брэндона Ройвэла на турнире UFC 317. Премия за "Нокаут года" досталась бразильцу Маурисиу Руффи за досрочную победу над американцем Кингом Грином на UFC 313. "Сабмишен года" произвел бразилец Жан Сильва в бою UFC 314 против американца Брайса Митчелла.