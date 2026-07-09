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Двалишвили признали бойцом года на премии World MMA Awards - РИА Новости Спорт, 09.07.2026
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Единоборства
 
13:50 09.07.2026 (обновлено: 13:51 09.07.2026)
Двалишвили признали бойцом года на премии World MMA Awards

Двалишвили признали лучшим бойцом года на премии World MMA Awards

© Официальный Telegram-канал UFC Мераб Двалишвили
Мераб Двалишвили - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© Официальный Telegram-канал UFC
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили признан лучшим бойцом года на 17-й ежегодной церемонии World MMA Awards в Лас-Вегасе.
  • «Боем года» объявлен поединок американцев Джошуа Вана и Брэндона Ройвэла на турнире UFC 317.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Грузинский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Мераб Двалишвили признан лучшим бойцом года на 17-й ежегодной церемонии World MMA Awards в Лас-Вегасе, сообщают организаторы мероприятия в соцсети Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
"Бойцом года" среди женщин стала обладательница титула UFC в легчайшем весе американка Кайла Харрисон.
"Боем года" объявлен поединок американцев Джошуа Вана и Брэндона Ройвэла на турнире UFC 317. Премия за "Нокаут года" досталась бразильцу Маурисиу Руффи за досрочную победу над американцем Кингом Грином на UFC 313. "Сабмишен года" произвел бразилец Жан Сильва в бою UFC 314 против американца Брайса Митчелла.
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