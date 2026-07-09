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Павла Дурова шесть часов допрашивали во Франции, пишут СМИ - РИА Новости, 09.07.2026
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00:25 09.07.2026 (обновлено: 00:48 09.07.2026)
Павла Дурова шесть часов допрашивали во Франции, пишут СМИ

Figaro: французские следователи шесть часов допрашивали главу Telegram Дурова

© РИА Новости / Евгений Полойко | Перейти в медиабанкОснователь мессенджера Telegram Павел Дуров возле здания суда после третьего допроса по существу в Париже.Стоп-кадр видео
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров возле здания суда после третьего допроса по существу в Париже.Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Евгений Полойко
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Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров возле здания суда после третьего допроса по существу в Париже.Стоп-кадр видео. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Основатель и глава мессенджера Telegram Павел Дуров провел более шести часов на допросе у французских следователей.
  • Адвокаты Дурова заявили, что подали жалобы во французские и европейские судебные инстанции после завершения процедуры.
ПАРИЖ, 9 июл - РИА Новости. Основатель и глава мессенджера Telegram Павел Дуров провел в среду более шести на допросе у французских следователей в рамках по делу, начатому против него в 2024 году, сообщила газета Figaro со ссылкой на агентство Франс Пресс, узнавшее об этом от близкого к делу источника.
По данным агентства, Дуров прибыл в суд в Париже около 10.00 по местному времени (11.00 мск). Этот допрос стал четвертым после того, как в 2024 году предпринимателю были предъявлены обвинения во Франции.
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После завершения процедуры адвокаты предпринимателя заявили, что подали жалобы во французские и европейские судебные инстанции.
Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа 2024 года. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в более чем десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой, ему может грозить до десяти лет тюрьмы.
В конце августа 2024 года Дуров был отпущен под залог в размере 5 миллионов евро, но ему было запрещено покидать Францию. В ноябре 2025 года Дуров добился снятия с него мер судебного контроля, ограничивавших выезд из Франции, он вернулся в Дубай.
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