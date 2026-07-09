Павла Дурова шесть часов допрашивали во Франции, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Основатель и глава мессенджера Telegram Павел Дуров провел более шести часов на допросе у французских следователей.

Адвокаты Дурова заявили, что подали жалобы во французские и европейские судебные инстанции после завершения процедуры.

ПАРИЖ, 9 июл - РИА Новости. Основатель и глава мессенджера Telegram Павел Дуров провел в среду более шести на допросе у французских следователей в рамках по делу, начатому против него в 2024 году, сообщила газета Основатель и глава мессенджера Telegram Павел Дуров провел в среду более шести на допросе у французских следователей в рамках по делу, начатому против него в 2024 году, сообщила газета Figaro со ссылкой на агентство Франс Пресс, узнавшее об этом от близкого к делу источника.

По данным агентства, Дуров прибыл в суд в Париже около 10.00 по местному времени (11.00 мск). Этот допрос стал четвертым после того, как в 2024 году предпринимателю были предъявлены обвинения во Франции.

После завершения процедуры адвокаты предпринимателя заявили, что подали жалобы во французские и европейские судебные инстанции.

Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа 2024 года. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в более чем десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой, ему может грозить до десяти лет тюрьмы.