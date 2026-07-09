Павла Дурова шесть часов допрашивали во Франции, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Основатель и глава мессенджера Telegram Павел Дуров провел более шести часов на допросе у французских следователей.
- Адвокаты Дурова заявили, что подали жалобы во французские и европейские судебные инстанции после завершения процедуры.
ПАРИЖ, 9 июл - РИА Новости. Основатель и глава мессенджера Telegram Павел Дуров провел в среду более шести на допросе у французских следователей в рамках по делу, начатому против него в 2024 году, сообщила газета Figaro со ссылкой на агентство Франс Пресс, узнавшее об этом от близкого к делу источника.
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После завершения процедуры адвокаты предпринимателя заявили, что подали жалобы во французские и европейские судебные инстанции.
Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа 2024 года. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в более чем десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой, ему может грозить до десяти лет тюрьмы.
В конце августа 2024 года Дуров был отпущен под залог в размере 5 миллионов евро, но ему было запрещено покидать Францию. В ноябре 2025 года Дуров добился снятия с него мер судебного контроля, ограничивавших выезд из Франции, он вернулся в Дубай.
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