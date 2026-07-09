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Чичек стал первым хоккеистом с турецким гражданством в истории КХЛ - РИА Новости Спорт, 09.07.2026
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Хоккей
 
15:24 09.07.2026 (обновлено: 15:28 09.07.2026)
Чичек стал первым хоккеистом с турецким гражданством в истории КХЛ

"Шанхайские драконы" подписали контракт с канадским защитником Ником Чичеком

© Путь Дракона | Шанхай Дрэгонс/TelegramНик Чичек
Ник Чичек - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© Путь Дракона | Шанхай Дрэгонс/Telegram
Ник Чичек
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Шанхайские драконы" заключили контракт с канадско-турецким защитником Ником Чичеком на один год.
  • Ник Чичек, которому 26 лет, ранее играл в АХЛ, Немецкой хоккейной лиге (DEL) и НХЛ, а в сезоне 2022/23 сделал четыре результативные передачи за "Сан-Хосе Шаркс".
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. "Шанхайские драконы" заключили контракт с канадско-турецким защитником Ником Чичеком, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Срок действия соглашения рассчитан на один год. Минувший сезон Чичек провел в Американской хоккейной лиге (АХЛ), где сыграл 70 матчей за фарм-клуб "Калгари Флэймз" "Калгари Рэнглерс" и набрал 25 очков (7 голов + 18 передач).
Чичеку 26 лет. Помимо выступлений в АХЛ, уроженец Виннипега также играл за "Адлер Мангейм" в Немецкой хоккейной лиге (DEL), а в сезоне-2022/23 провел 16 матчей в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за "Сан-Хосе Шаркс", в которых сделал четыре результативные передачи. Чичек стал первым хоккеистом с турецким гражданством в истории КХЛ, а ранее - в НХЛ.
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