Дорофеева-Рыбас и Пушкарева не вышли в полуфинал юниорского Уимблдона

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские теннисистки Фелицата Дорофеева-Рыбас и Анна Пушкарева не вышли в полуфинал юниорского Уимблдона в парном разряде.
- В четвертьфинале Дорофеева-Рыбас и Пушкарева уступили чешкам Яне Ковачковой и Катерине Зайичковой со счетом 4:6, 4:6.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Российские теннисистки Фелицата Дорофеева-Рыбас и Анна Пушкарева не сумели выйти в полуфинал юниорского Уимблдона в парном разряде.
В четвертьфинале посеянные под третьим номером Дорофеева-Рыбас и Пушкарева уступили имеющим пятый номер посева чешкам Яне Ковачковой и Катерине Зайичковой со счетом 4:6, 4:6. Теннисистки провели на корте 1 час 13 минут.
В полуфинале проходящего на травяных кортах в Лондоне турнира Ковачкова и Зайичкова сыграют с соотечественницей Денисой Жолдаковой и немкой Идой Вобкер (8-й номер посева).