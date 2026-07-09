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Дорофеева-Рыбас и Пушкарева не вышли в полуфинал юниорского Уимблдона - РИА Новости Спорт, 09.07.2026
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Теннис
 
21:48 09.07.2026
Дорофеева-Рыбас и Пушкарева не вышли в полуфинал юниорского Уимблдона

Дорофеева-Рыбас и Пушкарева не смогли выйти в полуфинал юниорского Уимблдона

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкУимблдон
Уимблдон - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские теннисистки Фелицата Дорофеева-Рыбас и Анна Пушкарева не вышли в полуфинал юниорского Уимблдона в парном разряде.
  • В четвертьфинале Дорофеева-Рыбас и Пушкарева уступили чешкам Яне Ковачковой и Катерине Зайичковой со счетом 4:6, 4:6.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Российские теннисистки Фелицата Дорофеева-Рыбас и Анна Пушкарева не сумели выйти в полуфинал юниорского Уимблдона в парном разряде.
В четвертьфинале посеянные под третьим номером Дорофеева-Рыбас и Пушкарева уступили имеющим пятый номер посева чешкам Яне Ковачковой и Катерине Зайичковой со счетом 4:6, 4:6. Теннисистки провели на корте 1 час 13 минут.
В полуфинале проходящего на травяных кортах в Лондоне турнира Ковачкова и Зайичкова сыграют с соотечественницей Денисой Жолдаковой и немкой Идой Вобкер (8-й номер посева).
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