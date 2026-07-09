Дегтярев признался, что спрашивал о введении санкций против США

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"Мы нашли юридическую подоплеку, ее устранили, и все посыпалось, как карточный домик. В принципе, я давно говорю, что нам надо поменьше выступать и призывать к топору, я имею в виду государственных чиновников, коллег своих. Смотрите в корень: где можно их долбануть в суде. Мы уже лыжи вернули в суде, где можно выбить юридическую подоснову из решений, которые они делают на соплях, на коленке. Это касается, кстати, санкций - там же все основано просто на умозаключениях, никаких ни доказательств, ни чего-либо еще. Поэтому это говорит о том, что работать можно и нужно их же оружием - в судах, юридически, дипломатически, встречаться надо, нельзя закрываться", - сказал Дегтярев в эфире "Соловьев Live".