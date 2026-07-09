Дегтярев признался, что спрашивал о введении санкций против США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что задавал неудобные вопросы о санкциях против спортсменов из США и Израиля на зарубежных встречах.
- Исполком МОК временно восстановил статус ОКР и отменил рекомендации об ограничениях в отношении российских атлетов.
- Международная федерация волейбола (FIVB) объявила о допуске российских спортсменов и сборных до соревнований во всех дисциплинах.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что на зарубежных встречах задавал неудобные вопросы о санкциях против спортсменов из США и Израиля, чтобы показать несостоятельность подхода к отстранению российских атлетов и федераций.
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) во вторник временно восстановил статус ОКР и отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских атлетов. На следующий день Международная федерация волейбола (FIVB) присоединилась к организациям, объявившим о допуске спортсменов и сборных до соревнований во всех дисциплинах.
«
"Мы нашли юридическую подоплеку, ее устранили, и все посыпалось, как карточный домик. В принципе, я давно говорю, что нам надо поменьше выступать и призывать к топору, я имею в виду государственных чиновников, коллег своих. Смотрите в корень: где можно их долбануть в суде. Мы уже лыжи вернули в суде, где можно выбить юридическую подоснову из решений, которые они делают на соплях, на коленке. Это касается, кстати, санкций - там же все основано просто на умозаключениях, никаких ни доказательств, ни чего-либо еще. Поэтому это говорит о том, что работать можно и нужно их же оружием - в судах, юридически, дипломатически, встречаться надо, нельзя закрываться", - сказал Дегтярев в эфире "Соловьев Live".
"Я провел больше 120 встреч за рубежом в 2024, 2025 и 2026 годах. Встречался, в глаза говорил, ставил вопросы: товарищи, а почему мы Израиль не санкционируем, когда они начали в Палестине операцию? В глаза говорил за американцев: а где бан против Америки? И вот такие неудобные вопросы - они же приводят к результату. Но задавать не через Telegram-каналы или через телевизор, их надо в глаза задавать. А чтоб задавать, надо ехать и вести активную дипломатическую, такую наступательную операцию. Вот это и привело к результату", - добавил министр.