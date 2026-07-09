В Дагестане восстановили электроснабжение более 30 населенных пунктов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Специалисты восстановили электроснабжение более чем в 30 населенных пунктах Дагестана, где произошли аварийные отключения из-за ливней.
- Без электричества остаются около 36 тысяч человек в 62 селах.
МАХАЧКАЛА, 9 июл - РИА Новости. Специалисты восстановили электроснабжение более 30 населенных пунктов Дагестана, в которых произошли аварийные отключения из-за ливней, без света остаются около 36 тысяч человек в 62 селах, сообщили в главном управлении МЧС России по республике.
В среду в ведомстве сообщали об аварийном отключении электроснабжения в 96 населенных пунктах в восьми районах Дагестана.
"В результате обильных осадков… в ряде муниципальных образований зафиксированы аварийные отключения электроэнергии… Без электроснабжения остаются 62 населенных пункта в шести муниципальных районах. Всего отключено свыше 8,4 тысячи домовладений, в которых проживает порядка 36 тысяч человек", – говорится в сообщении.
Кроме того, без газоснабжения остаются 13 населенных пунктов в трех районах.