В Дагестане восстановили электроснабжение более 30 населенных пунктов

"В результате обильных осадков… в ряде муниципальных образований зафиксированы аварийные отключения электроэнергии… Без электроснабжения остаются 62 населенных пункта в шести муниципальных районах. Всего отключено свыше 8,4 тысячи домовладений, в которых проживает порядка 36 тысяч человек", – говорится в сообщении.