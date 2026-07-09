Попова прокомментировала ситуацию с подтоплениями в Дагестане

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В ряде районов Дагестана произошли подтопления, размывы дорог и опор мостов, аварийные отключения электроснабжения из-за обильных осадков 7–8 июля.
- Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что специалисты принимают все необходимые меры для минимизации рисков для населения.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Специалисты в Дагестане на фоне подтоплений сейчас принимают все необходимые меры, чтобы рисков для населения не было, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
В ряде районов Дагестана в результате обильных осадков, выпавших 7–8 июля, произошли подтопления, размывы дорог и опор мостов, аварийные отключения электроснабжения. В нескольких районах из зон подтоплений эвакуировали людей.
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"Безусловно, любая чрезвычайная ситуация – это риски для населения, но коллеги мои в Дагестане предварительно делали все, что нужно, и сейчас принимают все необходимые меры, чтобы эти риски не реализовались", - сказала Попова журналистам.
Она добавила, что коллеги достойно справились с ситуацией, произошедшей в регионе ранее.
"Я абсолютно уверена, что мы все вместе сделаем все, чтобы защитить население Дагестана от рисков, которые в нашей компетенции", - заключила Попова.
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5 апреля, 18:22