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Попова прокомментировала ситуацию с подтоплениями в Дагестане - РИА Новости, 09.07.2026
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14:39 09.07.2026 (обновлено: 15:08 09.07.2026)
Попова прокомментировала ситуацию с подтоплениями в Дагестане

Попова: в Дагестане принимают все меры, чтобы избежать рисков для населения

© Фото : Минтранс Дагестана/TelegramПоследствия сильных дождей в Дагестане
Последствия сильных дождей в Дагестане - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© Фото : Минтранс Дагестана/Telegram
Последствия сильных дождей в Дагестане
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ряде районов Дагестана произошли подтопления, размывы дорог и опор мостов, аварийные отключения электроснабжения из-за обильных осадков 7–8 июля.
  • Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что специалисты принимают все необходимые меры для минимизации рисков для населения.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Специалисты в Дагестане на фоне подтоплений сейчас принимают все необходимые меры, чтобы рисков для населения не было, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
В ряде районов Дагестана в результате обильных осадков, выпавших 7–8 июля, произошли подтопления, размывы дорог и опор мостов, аварийные отключения электроснабжения. В нескольких районах из зон подтоплений эвакуировали людей.
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"Безусловно, любая чрезвычайная ситуация – это риски для населения, но коллеги мои в Дагестане предварительно делали все, что нужно, и сейчас принимают все необходимые меры, чтобы эти риски не реализовались", - сказала Попова журналистам.
Она добавила, что коллеги достойно справились с ситуацией, произошедшей в регионе ранее.
"Я абсолютно уверена, что мы все вместе сделаем все, чтобы защитить население Дагестана от рисков, которые в нашей компетенции", - заключила Попова.
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Республика ДагестанАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Происшествия
 
 
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