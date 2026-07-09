Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Дагестане прервано транспортное сообщение с 60 населенными пунктами.
- Проблемы возникли из-за сильных ливневых дождей 8 июля, которые привели к повреждениям автомобильных дорог в 12 районах республики.
МАХАЧКАЛА, 9 июл - РИА Новости. Число населенных пунктов в Дагестане, с которыми прервано транспортное сообщение после дождей, выросло до 60, сообщило министерство транспорта региона.
"Сильные ливневые дожди, прошедшие в Дагестане 8 июля, привели к масштабным повреждениям автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения. Проблемы с транспортным сообщением возникли в 12 районах республики. Транспортное сообщение прервано с 60 населенными пунктами", – говорится в Telegram-канале ведомства.