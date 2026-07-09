Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане проверяют источники питьевого водоснабжения из-за паводка - РИА Новости, 09.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:39 09.07.2026
В Дагестане проверяют источники питьевого водоснабжения из-за паводка

Роспотребнадзор: в Дагестане проверяют питьевую воду из-за паводка

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкШеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора
Шеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Шеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Дагестане из-за паводков ведется лабораторный и санитарно-эпидемиологический контроль за состоянием источников питьевого водоснабжения.
  • Усиленный мониторинг качества воды осуществляется в Чародинском, Гергебильском, Лакском и Левашинском районах.
  • Роспотребнадзор рекомендует употреблять только кипяченую или бутилированную воду из-за риска ухудшения качества воды.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Специалисты ведут контроль за состоянием всех источников питьевого водоснабжения в связи с паводками в Дагестане для обеспечения безопасности, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора по республике.
В ряде районов Дагестана в результате обильных осадков, выпавших 7-8 июля, произошли подтопления, размывы дорог, аварийные отключения электроснабжения.
«
"Осуществляется лабораторный и санитарно-эпидемиологический контроль за состоянием всех источников питьевого водоснабжения (в Дагестане - ред.), чтобы исключить их загрязнение и гарантировать безопасность воды, потребляемой населением", - сообщили в ведомстве, комментируя текущие паводки в регионе.
В Роспотребнадзоре добавили, что для всестороннего и оперативного контроля паводковой ситуации в Чародинском, Гергебильском, Лакском и Левашинском районах осуществляется усиленный мониторинг качества воды в водоисточниках.
"Вместе с тем сохраняется риск ухудшения качества воды ввиду подъема грунтовых вод, вызванного обильными осадками. Во избежание рисков рекомендуется употреблять только кипяченую или бутилированную воду, особенно детям, беременным женщинам, пожилым людям и лицам с ослабленным иммунитетом", - подчеркнули в ведомстве.
Нашивка сотрудника МЧС России - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
В Левашинском районе Дагестана около 30 человек эвакуировали из домов
8 июля, 23:39
 
Республика ДагестанЛевашинский районФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)РоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала