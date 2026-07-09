В Дагестане проверяют источники питьевого водоснабжения из-за паводка

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Дагестане из-за паводков ведется лабораторный и санитарно-эпидемиологический контроль за состоянием источников питьевого водоснабжения.
- Усиленный мониторинг качества воды осуществляется в Чародинском, Гергебильском, Лакском и Левашинском районах.
- Роспотребнадзор рекомендует употреблять только кипяченую или бутилированную воду из-за риска ухудшения качества воды.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Специалисты ведут контроль за состоянием всех источников питьевого водоснабжения в связи с паводками в Дагестане для обеспечения безопасности, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора по республике.
В ряде районов Дагестана в результате обильных осадков, выпавших 7-8 июля, произошли подтопления, размывы дорог, аварийные отключения электроснабжения.
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"Осуществляется лабораторный и санитарно-эпидемиологический контроль за состоянием всех источников питьевого водоснабжения (в Дагестане - ред.), чтобы исключить их загрязнение и гарантировать безопасность воды, потребляемой населением", - сообщили в ведомстве, комментируя текущие паводки в регионе.
В Роспотребнадзоре добавили, что для всестороннего и оперативного контроля паводковой ситуации в Чародинском, Гергебильском, Лакском и Левашинском районах осуществляется усиленный мониторинг качества воды в водоисточниках.
"Вместе с тем сохраняется риск ухудшения качества воды ввиду подъема грунтовых вод, вызванного обильными осадками. Во избежание рисков рекомендуется употреблять только кипяченую или бутилированную воду, особенно детям, беременным женщинам, пожилым людям и лицам с ослабленным иммунитетом", - подчеркнули в ведомстве.