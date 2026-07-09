В Дагестане проверяют источники питьевого водоснабжения из-за паводка

«

"Осуществляется лабораторный и санитарно-эпидемиологический контроль за состоянием всех источников питьевого водоснабжения (в Дагестане - ред.), чтобы исключить их загрязнение и гарантировать безопасность воды, потребляемой населением", - сообщили в ведомстве, комментируя текущие паводки в регионе.