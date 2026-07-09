В Дагестане эвакуировали жителей 13 домов из-за частичного разрушения дамбы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В селе Маджалис в Кайтагском районе Дагестана произошло частичное разрушение дамбы.
- Эвакуированы жители 13 домов, в настоящее время уровень воды в реке Уллучай спал.
МАХАЧКАЛА, 9 июл - РИА Новости. Частичное разрушение дамбы произошло в селе Маджалис в Кайтагском районе Дагестана, эвакуированы жители 13 домов, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации района.
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"Поднялся уровень воды в реке Уллучай. Частично разрешено гидротехническое сооружение, в народе – дамба, в селе Маджалис. Ночью были эвакуированы жители 13 домов в зоне подтопления: три из них находятся в непосредственной близости к реке, остальные – на соседней улице", – сказала собеседница агентства.
По ее словам, дома не разрушены. Она добавила, что на данный момент уровень воды в реке спал.
В ряде районов Дагестана в результате обильных осадков, выпавших 7–8 июля, произошли подтопления, размывы дорог и опор мостов, аварийные отключения электроснабжения.