В Дагестане эвакуировали жителей 13 домов из-за частичного разрушения дамбы

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"Поднялся уровень воды в реке Уллучай. Частично разрешено гидротехническое сооружение, в народе – дамба, в селе Маджалис. Ночью были эвакуированы жители 13 домов в зоне подтопления: три из них находятся в непосредственной близости к реке, остальные – на соседней улице", – сказала собеседница агентства.