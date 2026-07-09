Левников высказался о желтых карточках на ЧМ-2026

Также бывший арбитр рассказал, что все красные карточки на мундиале были показаны в соответствии с правилами. "Красные карточки - и за лишение очевидной возможности забить гол, и за серьезное нарушение правил - показаны все правильно. Поэтому не могу сказать, что на чемпионате мира много скандалов", - добавил он.

"Я бы отметил неукоснительное выполнение новых правил игры, которые были введены в этом году. Борьба с затягиванием времени, увеличение чистого игрового времени - судьи четко выполняют эти инструкции. Мы видим, что раньше футболисты лежали на футбольном поле по несколько минут, и игра останавливалась на долгое время. А сейчас они видят, что судья не останавливает игру, моментально встают и не хотят потом за боковой линией ждать минуту. Вбрасывают аут, вводят мяч ударом от ворот и с углового достаточно быстро. Мы впервые видим, что на замену футболисты не идут пешочком, а бегут трусцой с поля", - резюмировал собеседник агентства.