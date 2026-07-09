Левников высказался о желтых карточках на ЧМ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Арбитр РФС Николай Левников заявил, что на чемпионате мира желтые карточки выносятся только при явных безрассудных нарушениях.
- Левников отметил, что все красные карточки на мундиале были показаны в соответствии с правилами.
- Бывший арбитр подчеркнул неукоснительное выполнение новых правил игры, направленных на борьбу с затягиванием времени и увеличение чистого игрового времени.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Чемпионат мира является скоротечным турниром, на нем нельзя часто наказывать футболистов желтыми карточками, арбитры дают игрокам возможность побороться, заявил РИА Новости бывший арбитр международной категории, член судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Николай Левников.
"Желтые карточки выносятся только при явных безрассудных нарушениях, и в этом плане потолок единоборств повышен. Количество единоборств увеличилось, но фолов меньше - судьи дают возможность бороться. Когда я сам был на чемпионате мира, нам давали такую инструкцию: турнир очень скоротечный, и нельзя рассыпаться листопадом желтых карточек, чтобы футболисты не пропускали много игр. Если бы игры выходили из‑под контроля, то было бы много конфронтации, но за 80 игр максимум семь‑восемь раз были конфликты между игроками. А это небольшое количество для такого турнира", - сказал Левников.
Также бывший арбитр рассказал, что все красные карточки на мундиале были показаны в соответствии с правилами. "Красные карточки - и за лишение очевидной возможности забить гол, и за серьезное нарушение правил - показаны все правильно. Поэтому не могу сказать, что на чемпионате мира много скандалов", - добавил он.
"Я бы отметил неукоснительное выполнение новых правил игры, которые были введены в этом году. Борьба с затягиванием времени, увеличение чистого игрового времени - судьи четко выполняют эти инструкции. Мы видим, что раньше футболисты лежали на футбольном поле по несколько минут, и игра останавливалась на долгое время. А сейчас они видят, что судья не останавливает игру, моментально встают и не хотят потом за боковой линией ждать минуту. Вбрасывают аут, вводят мяч ударом от ворот и с углового достаточно быстро. Мы впервые видим, что на замену футболисты не идут пешочком, а бегут трусцой с поля", - резюмировал собеседник агентства.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
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