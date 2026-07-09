Краткий пересказ от РИА ИИ Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил об отставке после провала Лейбористской партии на местных выборах и рекордно низких рейтингов.

На пост лидера партии и премьера претендует экс-мэр Манчестера, депутат палаты общин Энди Бернем.

Если Бернем останется единственным номинантом, то победителя объявят на специальной конференции 17 июля, и смена премьера может пройти 20 июля.

ЛОНДОН, 9 июл - РИА Новости. Правящая в Великобритании Лейбористская партия в четверг начнет процедуру смены премьер-министра Кира Стармера на фоне низких рейтингов и после провала на местных выборах.

Стармер объявил о своей отставке в конце июня после провала на местных выборах в мае. Тогда партия потеряла тысячи место в муниципальных советах в пользу правой партии Reform UK. У партии также рекордно низкие рейтинги. Согласно данным еженедельных опросов компании YouGov, по состоянию на конец июня лейбористов поддерживают только 19% избирателей. При этом правую парию Reform UK поддерживают 25% избирателей, консерваторов – 20%.

На данный момент на пост лидера партии и премьера претендует только экс-мэр Манчестера , депутат палаты общин Энди Бернем. Как сообщали ранее британские СМИ, лейбористы рассчитывают, что он сможет реабилитировать партию в глазах избирателей, несмотря на падение уровня жизни и недовольство граждан миграционной политикой.

Как следует из расписания процедуры смены главы лейбористов на сайте партии, в четверг, 9 июля, открываются номинации. После этого, 13 июля, начнется процесс одобрения номинаций парламентской фракцией партии, который завершится 15 июля. С 15 по 17 июля процесс номинаций пройдет в связанных с партией профсоюзах.

О победителе будет объявлено на специальной конференции 17 июля в том случае, если Бернем останется единственным номинантом. После этого смена премьера может пройди 20 июля.

В случае, если кто-то помимо Бернема выдвинет свою кандидатуру, процесс завершится только к 29 августа.

Ранее Бернем исключил проведение выборов в парламент после прихода к власти. Описывая свою политическую программу, он пообещал перераспределить полномочия в пользу региональных властей и подтвердил намерение создать представительство канцелярии премьер-министра в Манчестере, которой будет передана часть функций центрального аппарата.

Бернем не высказывался на тему поддержки Украины после начала кризиса власти, преимущественно уделяя время вопросам внутренней политики. Однако, он пообещал обеспечить бюджет министерства обороны необходимыми средствами - несмотря на нехватку миллиардов фунтов стерлингов.