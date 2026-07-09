Белу-Оризонти хочет стать побратимом с российским городом

Краткий пересказ от РИА ИИ Власти Белу-Оризонти предложили установить побратимские отношения с одним из российских городов.

На встрече с генеральным консулом России обсуждалось развитие сотрудничества в сферах бизнеса, инвестиций, культуры и международных связей.

Рассматривалась возможность проведения совместных культурных мероприятий и возобновления фестиваля российской культуры PO RUSSKI.

МЕХИКО, 9 июл - РИА Новости. Власти бразильского города Белу-Оризонти предложили установить побратимские отношения с одним из российских городов, соответствующая инициатива обсуждалась на встрече с генеральным консулом России в Рио-де-Жанейро Феодосием Владышевским, сообщила пресс-служба городской администрации.

"Белу-Оризонти заинтересован в поиске российского города со схожими географическими, социально-экономическими и демографическими характеристиками для заключения в будущем соглашения о городах-побратимах, что позволит укрепить дипломатические, торговые и институциональные связи", - говорится в сообщении на сайте администрации.

Во встрече приняли участие муниципальный секретарь по институциональным отношениям Чэн, почетный консул России Белу-Оризонти Каролина Бернардес и руководитель протокола генерального консульства России в Рио-де-Жанейро Вера Ананьева.

Как отмечается, стороны обсудили развитие сотрудничества в сферах бизнеса, инвестиций, культуры, международных связей и обменов. Особое внимание было уделено поиску новых инвестиционных возможностей и расширению контактов между российскими и бразильскими компаниями.

"Белу-Оризонти стремится расширять свое международное присутствие через постоянный диалог и создание стратегических партнерств. Поддержание открытых каналов сотрудничества с различными странами укрепляет нашу способность привлекать инвестиции, развивать культурные обмены и создавать новые возможности для города", - заявил Чэн.

Кроме того, участники встречи обсудили проведение совместных культурных мероприятий, в том числе участие российских артистов в крупных городских фестивалях, организацию показов российского кино, литературных проектов, а также возможность проведения Недели культуры Белу-Оризонти и России.