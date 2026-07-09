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Белу-Оризонти хочет стать побратимом с российским городом - РИА Новости, 09.07.2026
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06:33 09.07.2026
Белу-Оризонти хочет стать побратимом с российским городом

В Белу-Оризонти хотят установить побратимские отношения с российским городом

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСтраны мира. Бразилия
Страны мира. Бразилия - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти Белу-Оризонти предложили установить побратимские отношения с одним из российских городов.
  • На встрече с генеральным консулом России обсуждалось развитие сотрудничества в сферах бизнеса, инвестиций, культуры и международных связей.
  • Рассматривалась возможность проведения совместных культурных мероприятий и возобновления фестиваля российской культуры PO RUSSKI.
МЕХИКО, 9 июл - РИА Новости. Власти бразильского города Белу-Оризонти предложили установить побратимские отношения с одним из российских городов, соответствующая инициатива обсуждалась на встрече с генеральным консулом России в Рио-де-Жанейро Феодосием Владышевским, сообщила пресс-служба городской администрации.
"Белу-Оризонти заинтересован в поиске российского города со схожими географическими, социально-экономическими и демографическими характеристиками для заключения в будущем соглашения о городах-побратимах, что позволит укрепить дипломатические, торговые и институциональные связи", - говорится в сообщении на сайте администрации.
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Во встрече приняли участие муниципальный секретарь по институциональным отношениям Чэн, почетный консул России в Белу-Оризонти Каролина Бернардес и руководитель протокола генерального консульства России в Рио-де-Жанейро Вера Ананьева.
Как отмечается, стороны обсудили развитие сотрудничества в сферах бизнеса, инвестиций, культуры, международных связей и обменов. Особое внимание было уделено поиску новых инвестиционных возможностей и расширению контактов между российскими и бразильскими компаниями.
"Белу-Оризонти стремится расширять свое международное присутствие через постоянный диалог и создание стратегических партнерств. Поддержание открытых каналов сотрудничества с различными странами укрепляет нашу способность привлекать инвестиции, развивать культурные обмены и создавать новые возможности для города", - заявил Чэн.
Кроме того, участники встречи обсудили проведение совместных культурных мероприятий, в том числе участие российских артистов в крупных городских фестивалях, организацию показов российского кино, литературных проектов, а также возможность проведения Недели культуры Белу-Оризонти и России.
Отдельно рассматривалась возможность возобновления фестиваля российской культуры PO RUSSKI, который в последний раз проводился в Белу-Оризонти в 2018 году при поддержке городской администрации.
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