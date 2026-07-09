Краткий пересказ от РИА ИИ Энди Бернем выдвинул свою кандидатуру на пост главы партии лейбористов и подчеркнул, что на данный момент является единственным кандидатом.

Бернем признал, что украинский конфликт привел к росту цен в Британии и создал проблемы для местных жителей, включая повышение стоимости топлива и цен на продукты питания и энергоносители.

Он выступает за поддержку Киева и сохранение курса на противодействие России, а также подчеркивает важность сохранения приверженности НАТО и укреплению отношений с США.

ЛОНДОН, 9 июл - РИА Новости. Вероятный преемник премьер-министра Великобритании Кира Стармера Энди Бернем признал, что украинский конфликт привел к росту цен в Британии и создал проблемы для местных жителей.

В четверг Бернем выдвинул свою кандидатуру на пост главы партии лейбористов. Он подчеркнул, что на данный момент является единственным кандидатом. В случае, если у Бернема не будет соперников, он может стать премьером к 20 июля. За день до этого он опубликовал программную статью, в которой впервые высказался о своих внешнеполитических позициях.

"Закрытие Ормузского пролива повысило стоимость заправки семейного автомобиля. Война на Украине привела к росту цен на продукты питания и энергоносители. Кибератаки, осуществляемые при поддержке иностранных государств на наши больницы, нарушили работу отделений интенсивной терапии и безопасность пациентов", - заявил Бернем.

При этом возможный преемник Стармера выступает за поддержку Киева. В мае 2026 года, когда Бернем уже рассматривался в качестве основного соперника Стармера, он решил "прояснить" свою позицию в отношении РФ в соцсети X. Он указал, что поддерживает Киев и антироссийские действия, в том числе отстранение российской сборной от чемпионата мира по футболу несколько лет назад. Также он посчитал угрозой якобы близкую к России позицию британских правых.

Кроме того, Бернем полагает, что мир становится все более опасным на фоне якобы "российской агрессии, конфликта на Ближнем Востоке, климатической и энергетической нестабильности".

"Наша приверженность НАТО и сохранению ядерного потенциала Британии останется абсолютной. Наши отношения с США как с нашим самым важным союзником в области обороны и безопасности останутся критически важными. И поддержка Великобританией Украины не ослабнет", - заявил Бернем.

Тем не менее, по оценке издания Politico, Бернем будет в большей степени сосредоточен на внутренней политике, продолжая во многом внешнюю политику Стармера, но с гораздо меньшим напором.