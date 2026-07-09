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Вероятный преемник Стармера признал рост цен в Британии из-за Украины - РИА Новости, 09.07.2026
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18:26 09.07.2026
Вероятный преемник Стармера признал рост цен в Британии из-за Украины

Энди Бернем признал рост цен в Британии из-за конфликта на Украине

© AP Photo / Alastair GrantЭнди Бернем
Энди Бернем - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© AP Photo / Alastair Grant
Энди Бернем. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Энди Бернем выдвинул свою кандидатуру на пост главы партии лейбористов и подчеркнул, что на данный момент является единственным кандидатом.
  • Бернем признал, что украинский конфликт привел к росту цен в Британии и создал проблемы для местных жителей, включая повышение стоимости топлива и цен на продукты питания и энергоносители.
  • Он выступает за поддержку Киева и сохранение курса на противодействие России, а также подчеркивает важность сохранения приверженности НАТО и укреплению отношений с США.
ЛОНДОН, 9 июл - РИА Новости. Вероятный преемник премьер-министра Великобритании Кира Стармера Энди Бернем признал, что украинский конфликт привел к росту цен в Британии и создал проблемы для местных жителей.
В четверг Бернем выдвинул свою кандидатуру на пост главы партии лейбористов. Он подчеркнул, что на данный момент является единственным кандидатом. В случае, если у Бернема не будет соперников, он может стать премьером к 20 июля. За день до этого он опубликовал программную статью, в которой впервые высказался о своих внешнеполитических позициях.
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"Закрытие Ормузского пролива повысило стоимость заправки семейного автомобиля. Война на Украине привела к росту цен на продукты питания и энергоносители. Кибератаки, осуществляемые при поддержке иностранных государств на наши больницы, нарушили работу отделений интенсивной терапии и безопасность пациентов", - заявил Бернем.
При этом возможный преемник Стармера выступает за поддержку Киева. В мае 2026 года, когда Бернем уже рассматривался в качестве основного соперника Стармера, он решил "прояснить" свою позицию в отношении РФ в соцсети X. Он указал, что поддерживает Киев и антироссийские действия, в том числе отстранение российской сборной от чемпионата мира по футболу несколько лет назад. Также он посчитал угрозой якобы близкую к России позицию британских правых.
Кроме того, Бернем полагает, что мир становится все более опасным на фоне якобы "российской агрессии, конфликта на Ближнем Востоке, климатической и энергетической нестабильности".
"Наша приверженность НАТО и сохранению ядерного потенциала Британии останется абсолютной. Наши отношения с США как с нашим самым важным союзником в области обороны и безопасности останутся критически важными. И поддержка Великобританией Украины не ослабнет", - заявил Бернем.
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Тем не менее, по оценке издания Politico, Бернем будет в большей степени сосредоточен на внутренней политике, продолжая во многом внешнюю политику Стармера, но с гораздо меньшим напором.
До начала борьбы за премьерское кресло Бернем был мэром Манчестера и практически не высказывался на внешнеполитические темы, однако поддерживал оказание гуманитарной помощи Украине. В апреле 2026 Бернем принимал мэра Львова Андрея Садового и мэра Киева Виталия Кличко. Во время встречи он не высказывался о вопросах военной помощи Украине, на встрече обсуждалась гуманитарная помощь Киеву. В 2023 году Бернем стал одним из основателей инициативы Unbroken Cities Network. Она направлена на поддержку украинских городов пострадавших во время военных действий.
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