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"Балтика" подписала контракт с воспитанником "Зенита" - РИА Новости Спорт, 09.07.2026
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16:58 09.07.2026 (обновлено: 17:01 09.07.2026)
"Балтика" подписала контракт с воспитанником "Зенита"

"Балтика" подписала контракт с футболистом молодежной сборной России Киршем

© Фото : ФК "Балтика"/TelegramИлья Кирш
Илья Кирш - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© Фото : ФК "Балтика"/Telegram
Илья Кирш. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Калининградская «Балтика» подписала контракт с российским защитником Ильей Киршем.
  • Кирш перешел в «Балтику» на правах свободного агента.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Калининградская "Балтика" подписала контракт с российским защитником Ильей Киршем, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
Срок действия соглашения с футболистом не раскрывается. Кирш перешел в "Балтику" на правах свободного агента.
Сезон-2025/26 Кирш начинал в новороссийском "Черноморце" на правах аренды из петербургского "Зенита". В феврале игрок на аналогичных условиях перешел в "Нижний Новгород", за который провел 10 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Киршу 21 год. Он является воспитанником "Зенита". По ходу карьеры защитник также выступал за "Ростов" и махачкалинское "Динамо". Кроме того, на его счету девять матчей и один гол за молодежную сборную России.
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