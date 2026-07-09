"Балтика" подписала контракт с воспитанником "Зенита"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Калининградская «Балтика» подписала контракт с российским защитником Ильей Киршем.
- Кирш перешел в «Балтику» на правах свободного агента.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Калининградская "Балтика" подписала контракт с российским защитником Ильей Киршем, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
Срок действия соглашения с футболистом не раскрывается. Кирш перешел в "Балтику" на правах свободного агента.
Сезон-2025/26 Кирш начинал в новороссийском "Черноморце" на правах аренды из петербургского "Зенита". В феврале игрок на аналогичных условиях перешел в "Нижний Новгород", за который провел 10 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Киршу 21 год. Он является воспитанником "Зенита". По ходу карьеры защитник также выступал за "Ростов" и махачкалинское "Динамо". Кроме того, на его счету девять матчей и один гол за молодежную сборную России.