Экс-командующий подводными силами Аргентины получил три года условно

Краткий пересказ от РИА ИИ Экс-командующий подводными силами Аргентины Клаудио Вильямиде приговорен к трем годам условно в рамках дела о гибели подлодки «Сан-Хуан».

Еще трое экс-офицеров были оправданы.

БУЭНОС-АЙРЕС, 9 июл - РИА Новости. Экс-командующий подводных сил Аргентины Клаудио Вильямиде приговорен к трем годам условно в рамках дела о гибели подлодки "Сан-Хуан", сообщил новостной портал Экс-командующий подводных сил Аргентины Клаудио Вильямиде приговорен к трем годам условно в рамках дела о гибели подлодки "Сан-Хуан", сообщил новостной портал Infobae

Аргентинская прокуратура просила тюремное заключение сроком до пяти лет для четырех обвиняемых по этому делу.

"Федеральный суд Санта-Круcа приговорил бывшего командующего подводными силами к трем годам лишения свободы условно за нарушение служебных обязанностей", - говорится в сообщении портала.

Уточняется, что еще трое экс-офицеров были оправданы.