Экс-командующий подводными силами Аргентины получил три года условно

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Экс-командующий подводными силами Аргентины Клаудио Вильямиде приговорен к трем годам условно в рамках дела о гибели подлодки «Сан-Хуан».
- Еще трое экс-офицеров были оправданы.
БУЭНОС-АЙРЕС, 9 июл - РИА Новости. Экс-командующий подводных сил Аргентины Клаудио Вильямиде приговорен к трем годам условно в рамках дела о гибели подлодки "Сан-Хуан", сообщил новостной портал Infobae.
Аргентинская прокуратура просила тюремное заключение сроком до пяти лет для четырех обвиняемых по этому делу.
"Федеральный суд Санта-Круcа приговорил бывшего командующего подводными силами к трем годам лишения свободы условно за нарушение служебных обязанностей", - говорится в сообщении портала.
Уточняется, что еще трое экс-офицеров были оправданы.
Дизель-электрическая подлодка "Сан-Хуан" с 44 членами экипажа исчезла 15 ноября 2017 года во время перехода из Ушуаи в Мар-дель-Плату. Позже в районе ее последнего маршрута была зарегистрирована подводная взрывная волна. Судно обнаружили спустя год на глубине около 907 метров в Атлантическом океане.
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19 июля 2019, 01:32