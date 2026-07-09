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Экс-командующий подводными силами Аргентины получил три года условно - РИА Новости, 09.07.2026
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03:04 09.07.2026
Экс-командующий подводными силами Аргентины получил три года условно

Экс-командующий подводных сил Аргентины осужден по делу о гибели подлодки

© AP Photo / Uncredited Подводная лодка "Сан-Хуан" ВМС Аргентины
Подводная лодка Сан-Хуан ВМС Аргентины - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© AP Photo / Uncredited
Подводная лодка "Сан-Хуан" ВМС Аргентины. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экс-командующий подводными силами Аргентины Клаудио Вильямиде приговорен к трем годам условно в рамках дела о гибели подлодки «Сан-Хуан».
  • Еще трое экс-офицеров были оправданы.
БУЭНОС-АЙРЕС, 9 июл - РИА Новости. Экс-командующий подводных сил Аргентины Клаудио Вильямиде приговорен к трем годам условно в рамках дела о гибели подлодки "Сан-Хуан", сообщил новостной портал Infobae.
Аргентинская прокуратура просила тюремное заключение сроком до пяти лет для четырех обвиняемых по этому делу.
"Федеральный суд Санта-Круcа приговорил бывшего командующего подводными силами к трем годам лишения свободы условно за нарушение служебных обязанностей", - говорится в сообщении портала.
Уточняется, что еще трое экс-офицеров были оправданы.
Дизель-электрическая подлодка "Сан-Хуан" с 44 членами экипажа исчезла 15 ноября 2017 года во время перехода из Ушуаи в Мар-дель-Плату. Позже в районе ее последнего маршрута была зарегистрирована подводная взрывная волна. Судно обнаружили спустя год на глубине около 907 метров в Атлантическом океане.
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