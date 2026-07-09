Россиянка Пушкарева вышла в полуфинал юниорского Уимблдона

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская теннисистка Анна Пушкарева вышла в полуфинал юниорского Уимблдона.
- В четвертьфинале Пушкарева обыграла китаянку Цюй Ихань со счетом 6:3, 3:6, 6:3.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Российская теннисистка Анна Пушкарева вышла в полуфинал юниорского Уимблдона, который проходит на травяных кортах Лондона.
В четвертьфинале Пушкарева (14-й номер посева) обыграла китаянку Цюй Ихань со счетом 6:3, 3:6, 6:3. Теннисистки провели на корте 1 час 54 минуты.
В полуфинале Пушкарева сыграет с украинкой Полиной Скляр (15), которая в четверг обыграла россиянку Марию Макарову (7) со счетом 6:3, 6:7 (3:7), 6:4.
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