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Правительство отозвало проект о продаже алкоголя в duty free, пишут СМИ - РИА Новости, 09.07.2026
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09:10 09.07.2026 (обновлено: 09:53 09.07.2026)
Правительство отозвало проект о продаже алкоголя в duty free, пишут СМИ

"Известия": кабмин отозвал проект о продаже алкоголя на внутренних рейсах

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМагазин duty free в Шереметьево
Магазин duty free в Шереметьево - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Магазин duty free в Шереметьево. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правительство России отозвало из Госдумы законопроект, разрешающий продажу алкоголя в duty free на внутренних рейсах.
  • Как пояснили в Минфине, документ, внесенный в нижнюю палату в ноябре 2023 года, утратил актуальность.
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Правительство передумало разрешать продажу алкоголя в магазинах duty free на внутренних рейсах, пишут "Известия".
«

"Правительство отозвало из Госдумы свой законопроект, легализовавший такую продажу в торговых точках и магазинах duty free в залах ожидания, а также в зонах выдачи багажа", — говорится в статье.

Законопроект внесли в нижнюю палату в ноябре 2023 года. Инициатором было Министерство финансов. Целью нововведения называлась поддержка бизнеса, пострадавшего от санкций и пандемии COVID-19.
Как пояснили в ведомстве, сейчас документ уже потерял актуальность. Меры, которые в нем предлагались, носили временный характер — их действие должно было завершиться 30 июня 2026 года. Кроме того, Минфин принял во внимание позицию заинтересованных федеральных органов исполнительной власти.
Открыть магазины duty free для пассажиров внутренних рейсов просили аэропорты. По словам их представителей, во многих странах такие торговые точки работают в зоне как международных, так и внутренних рейсов, а открытие их для пассажиров, путешествующих по России, помогло бы повысить выручку на фоне падения международного трафика.
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