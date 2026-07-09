Правительство отозвало проект о продаже алкоголя в duty free, пишут СМИ

"Правительство отозвало из Госдумы свой законопроект, легализовавший такую продажу в торговых точках и магазинах duty free в залах ожидания, а также в зонах выдачи багажа", — говорится в статье.

Как пояснили в ведомстве, сейчас документ уже потерял актуальность. Меры, которые в нем предлагались, носили временный характер — их действие должно было завершиться 30 июня 2026 года. Кроме того, Минфин принял во внимание позицию заинтересованных федеральных органов исполнительной власти.

Открыть магазины duty free для пассажиров внутренних рейсов просили аэропорты. По словам их представителей, во многих странах такие торговые точки работают в зоне как международных, так и внутренних рейсов, а открытие их для пассажиров, путешествующих по России, помогло бы повысить выручку на фоне падения международного трафика.