https://ria.ru/20230531/alkogol-1875241849.html

Минфин предложил разрешить продавать алкоголь пассажирам рейсов по России

Минфин предложил разрешить продавать алкоголь пассажирам рейсов по России - РИА Новости, 31.05.2023

Минфин предложил разрешить продавать алкоголь пассажирам рейсов по России

Магазинам в аэропортах могут разрешить продавать алкоголь пассажирам внутрироссийских рейсов, следует из сообщения на сайте Министерства финансов. РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T10:12

2023-05-31T10:12

2023-05-31T13:29

экономика

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

алкоголь

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новости - туризм

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Магазинам в аэропортах могут разрешить продавать алкоголь пассажирам внутрироссийских рейсов, следует из сообщения на сайте Министерства финансов."Документом предлагается <…> разрешить розничную продажу алкогольной продукции владельцами магазинов беспошлинной торговли в магазинах, расположенных в залах ожидания внутренних вылетов и в залах выдачи багажа российских аэропортов с установлением особых требований к такой продаже", — говорится на сайте ведомства.В Минфине считают, что эта мера поддержит операторов аэропортов и владельцев магазинов беспошлинной торговли, которые понесли серьезные убытки из-за пандемии коронавируса и недружественных действий иностранных государств.Предполагается, что правило будет действовать до 30 июня 2026 года.Позже в министерстве уточнили, что речь идет не о duty free, которые работают только в залах ожидания международных рейсов, а о точках розничной торговли в залах ожидания и выдачи багажа на внутренних вылетах.Как отмечали представители аэропортов, во многих странах магазины беспошлинной торговли работают в зоне как международных, так и внутренних рейсов. По их мнению, открытие таких точек для пассажиров, путешествующих по России, поможет повысить выручку на фоне падения международного трафика.

https://ria.ru/20230521/vino-1873234232.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), алкоголь, новости - туризм