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Минфин предложил разрешить продавать алкоголь пассажирам рейсов по России - РИА Новости, 31.05.2023
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Туризм
 
10:12 31.05.2023 (обновлено: 13:29 31.05.2023)
https://ria.ru/20230531/alkogol-1875241849.html
Минфин предложил разрешить продавать алкоголь пассажирам рейсов по России
Минфин предложил разрешить продавать алкоголь пассажирам рейсов по России - РИА Новости, 31.05.2023
Минфин предложил разрешить продавать алкоголь пассажирам рейсов по России
Магазинам в аэропортах могут разрешить продавать алкоголь пассажирам внутрироссийских рейсов, следует из сообщения на сайте Министерства финансов. РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T10:12
2023-05-31T13:29
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
алкоголь
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Магазинам в аэропортах могут разрешить продавать алкоголь пассажирам внутрироссийских рейсов, следует из сообщения на сайте Министерства финансов.&quot;Документом предлагается &lt;…&gt; разрешить розничную продажу алкогольной продукции владельцами магазинов беспошлинной торговли в магазинах, расположенных в залах ожидания внутренних вылетов и в залах выдачи багажа российских аэропортов с установлением особых требований к такой продаже&quot;, — говорится на сайте ведомства.В Минфине считают, что эта мера поддержит операторов аэропортов и владельцев магазинов беспошлинной торговли, которые понесли серьезные убытки из-за пандемии коронавируса и недружественных действий иностранных государств.Предполагается, что правило будет действовать до 30 июня 2026 года.Позже в министерстве уточнили, что речь идет не о duty free, которые работают только в залах ожидания международных рейсов, а о точках розничной торговли в залах ожидания и выдачи багажа на внутренних вылетах.Как отмечали представители аэропортов, во многих странах магазины беспошлинной торговли работают в зоне как международных, так и внутренних рейсов. По их мнению, открытие таких точек для пассажиров, путешествующих по России, поможет повысить выручку на фоне падения международного трафика.
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экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), алкоголь, новости - туризм
Экономика, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Алкоголь, Туризм, Новости - Туризм
Минфин предложил разрешить продавать алкоголь пассажирам рейсов по России

Минфин предложил разрешить продажу алкоголя в аэропортах пассажирам внутренних рейсов

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМеждународный аэропорт Шереметьево, терминал С
Международный аэропорт Шереметьево, терминал С - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Международный аэропорт Шереметьево, терминал С. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Магазинам в аэропортах могут разрешить продавать алкоголь пассажирам внутрироссийских рейсов, следует из сообщения на сайте Министерства финансов.
«

"Документом предлагается <…> разрешить розничную продажу алкогольной продукции владельцами магазинов беспошлинной торговли в магазинах, расположенных в залах ожидания внутренних вылетов и в залах выдачи багажа российских аэропортов с установлением особых требований к такой продаже", — говорится на сайте ведомства.

В Минфине считают, что эта мера поддержит операторов аэропортов и владельцев магазинов беспошлинной торговли, которые понесли серьезные убытки из-за пандемии коронавируса и недружественных действий иностранных государств.
Предполагается, что правило будет действовать до 30 июня 2026 года.
Позже в министерстве уточнили, что речь идет не о duty free, которые работают только в залах ожидания международных рейсов, а о точках розничной торговли в залах ожидания и выдачи багажа на внутренних вылетах.
Как отмечали представители аэропортов, во многих странах магазины беспошлинной торговли работают в зоне как международных, так и внутренних рейсов. По их мнению, открытие таких точек для пассажиров, путешествующих по России, поможет повысить выручку на фоне падения международного трафика.
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