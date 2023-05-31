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Минфин предложил разрешить продавать алкоголь пассажирам рейсов по России
Минфин предложил разрешить продавать алкоголь пассажирам рейсов по России - РИА Новости, 31.05.2023
Минфин предложил разрешить продавать алкоголь пассажирам рейсов по России
Магазинам в аэропортах могут разрешить продавать алкоголь пассажирам внутрироссийских рейсов, следует из сообщения на сайте Министерства финансов. РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T10:12
2023-05-31T10:12
2023-05-31T13:29
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
алкоголь
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Магазинам в аэропортах могут разрешить продавать алкоголь пассажирам внутрироссийских рейсов, следует из сообщения на сайте Министерства финансов."Документом предлагается <…> разрешить розничную продажу алкогольной продукции владельцами магазинов беспошлинной торговли в магазинах, расположенных в залах ожидания внутренних вылетов и в залах выдачи багажа российских аэропортов с установлением особых требований к такой продаже", — говорится на сайте ведомства.В Минфине считают, что эта мера поддержит операторов аэропортов и владельцев магазинов беспошлинной торговли, которые понесли серьезные убытки из-за пандемии коронавируса и недружественных действий иностранных государств.Предполагается, что правило будет действовать до 30 июня 2026 года.Позже в министерстве уточнили, что речь идет не о duty free, которые работают только в залах ожидания международных рейсов, а о точках розничной торговли в залах ожидания и выдачи багажа на внутренних вылетах.Как отмечали представители аэропортов, во многих странах магазины беспошлинной торговли работают в зоне как международных, так и внутренних рейсов. По их мнению, открытие таких точек для пассажиров, путешествующих по России, поможет повысить выручку на фоне падения международного трафика.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), алкоголь, новости - туризм
Экономика, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Алкоголь, Туризм, Новости - Туризм
Минфин предложил разрешить продавать алкоголь пассажирам рейсов по России
Минфин предложил разрешить продажу алкоголя в аэропортах пассажирам внутренних рейсов
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости.
Магазинам в аэропортах могут разрешить продавать алкоголь пассажирам внутрироссийских рейсов, следует из сообщения на сайте
Министерства финансов.
«
"Документом предлагается <…> разрешить розничную продажу алкогольной продукции владельцами магазинов беспошлинной торговли в магазинах, расположенных в залах ожидания внутренних вылетов и в залах выдачи багажа российских аэропортов с установлением особых требований к такой продаже", — говорится на сайте ведомства.
В Минфине считают, что эта мера поддержит операторов аэропортов и владельцев магазинов беспошлинной торговли, которые понесли серьезные убытки из-за пандемии коронавируса и недружественных действий иностранных государств.
Предполагается, что правило будет действовать до 30 июня 2026 года.
Позже в министерстве уточнили, что речь идет не о duty free, которые работают только в залах ожидания международных рейсов, а о точках розничной торговли в залах ожидания и выдачи багажа на внутренних вылетах.
Как отмечали представители аэропортов, во многих странах магазины беспошлинной торговли работают в зоне как международных, так и внутренних рейсов. По их мнению, открытие таких точек для пассажиров, путешествующих по России, поможет повысить выручку на фоне падения международного трафика.
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