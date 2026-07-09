Нескучное лето: яркие культурные события июля

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости, Юлия Зачетова. В жарком июле хочется больше времени проводить в тенистых аллеях. И это правильно. Для второго месяца лета столичные парки приготовили много новинок — от ночных аттракционов под луной до усадебных чаепитий с уютными концертами. А еще не забываем театр, музеи, книги.
Фестиваль "Русский КоТ"
Музейная площадка в центре столицы в рамках проекта "Лето в Москве" превратилась в городскую лабораторию. Здесь проводят лекции и дискуссии, экскурсии, на открытой сцене показывают спектакли, музыкальные шоу, театральные перформансы и даже кино. В июле музейный сад пополнится новыми арт-объектами: компанию "Коту Баюну", "Красному коню" и "Сказке о витязе" Дмитрия Аске составят "Динозавр Филимон" и "МАТРА "Весна" художницы Евгении Гольцевой.
© Фото предоставлено организаторами мероприятияАктер Евгений Цыганов
© Фото предоставлено организаторами мероприятия
Актер Евгений Цыганов
По субботам и воскресеньям также открыты маркеты локальных брендов и гастрономические корнеры. У каждой недели фестиваля собственная тема и событийная программа. Июль посвятят русскому декоративному искусству, ремеслам и современному дизайну. Хедлайнер главной сцены фестиваля в июле — группа "Ме4та" под руководством актера Евгения Цыганова. Их песни сочетают искренние эмоции, тонкую иронию и размышления о любви, мире и человеке.
Где: сад Всероссийского музея декоративного искусства
Когда: 11 июля, 20:00-21:00
"Лир"
© Фото предоставлено пресс-службой театра "Шалом""Лир"
© Фото предоставлено пресс-службой театра "Шалом"
"Лир"
Трагическая буффонада по шекспировской пьесе в экспериментальной постановке режиссера Яны Туминой. В 1935 году в Государственном еврейском театре (ГОСЕТ), преемником которого стал современный "Шалом", состоялась премьера "Короля Лира", но новый "Лир" — не реконструкция этого исторического спектакля. Постановка с Соломоном Михоэлсом в главной роли стала легендой, открывшей для своей эпохи одновременно философское и современное прочтение пьесы.
Где: Театр "Шалом" (Большая сцена на Новослободской)
Когда: 21 июля в 19:00
Новые аттракционы тематического парка "Орион"
© Фото предоставлено организаторами мероприятия/Наталья Мущинкина"Орион"
© Фото предоставлено организаторами мероприятия/Наталья Мущинкина
"Орион"
Экстремальная "Центрифуга" — гигантский гироскоп, который вращается вокруг центральной оси и одновременно делает полный оборот на 360 градусов. Небо и земля меняются местами. Можно почувствовать себя космонавтом и побывать в невесомости. Самая высокая цепочная карусель в Москве "Стратосфера", плавно набирая скорость, поднимает посетителей на 60 метров и дарит головокружительное ощущение полета.
Где: ВДНХ
Когда: с 30 июня
Night Riders
© Фото предоставлено организаторами мероприятия Парк "Сказка"
© Фото предоставлено организаторами мероприятия
Парк "Сказка"
Парк "Сказка" открыл летний сезон. В этом году гостей ждут сразу шесть новых экстремальных аттракционов. Впервые запускаются Night Riders — ночные катания под DJ-сеты, маршрут со светом, музыкой и особой атмосферой. Это формат для тех, кто хочет не просто погулять в парке, а окунуться в особое ночное событие — без палящего солнца, дневных забот и длинных очередей. А на колесе обозрения приятно прокатиться под луной.
Где: парк "Сказка", ул. Крылатская, 18
Когда: 11 и 18 июля, с 23:00 до 2:00
Экскурсия "От симпосия до бала. Игры богов и императоров"
© Фото предоставлено организаторами мероприятияЭкскурсия "От симпосия до бала. Игры богов и императоров"
© Фото предоставлено организаторами мероприятия
Экскурсия "От симпосия до бала. Игры богов и императоров"
Посетители совершат путешествие от античного Боспора до дворцов Санкт-Петербурга. Узнают, какие праздники устраивали боспорские цари, как проходили пиры, театральные представления и спортивные состязания в древних городах Причерноморья. Перенесутся в эпоху российских императоров: балы, маскарады, придворные спектакли, фейерверки, прогулки по паркам и развлечения царской семьи. Экскурсия позволит взглянуть на историю через призму придворной культуры, сравнив жизнь правителей Боспорского царства и Петербурга.
Где: Музей нумизматики
Когда: с 10 июля
"Вера Мухина: диалоги, грани"
© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкВыставка "Вера Мухина: диалоги, грани" в Москве
Выставка "Вера Мухина: диалоги, грани" в Москве
В этом году исполняется 90 лет монументу "Рабочий и колхозница", который стал символом эпохи и произвел фурор в Европе в ХХ веке. Но выставка исследует неожиданные грани творчества Веры Мухиной. Экспозиция показывает ее как основателя советской школы художественного стекла. Также выставку дополняют два спецпроекта. "Москва Веры Мухиной" — карта-путеводитель, которая позволяет пройтись по значимым местам столицы в жизни Веры Игнатьевны. И новое меню бистро "Цирк" по мотивам ее биографии с тремя сетами — гастрономическими образами старой Риги, Венеции, Парижа.
Где: Всероссийский музей декоративного искусства
Когда: до 27 сентября
"Пес на счастье"
© Фото предоставлено организаторами мероприятияВыставка "Пес на счастье"
© Фото предоставлено организаторами мероприятия
Выставка "Пес на счастье"
Выставка рассказывает о собаках из московских приютов и людях, которые стали их новыми хозяевами. Здесь вы узнаете, как известный бытописатель Москвы Владимир Гиляровский помогал животным, как менялось отношение общества к бездомным собакам и кошкам и почему сегодня эта тема — часть городской культуры. Экспозицию дополняют предметы из фондов Музея Москвы, а также личные истории горожан о том, как приютили собаку.
Где: Центр Гиляровского
Когда: до 16 августа
"Век в лозунгах и красках. Из истории московского плаката"
© Предоставлено Музеем МосквыВыставка "Век в лозунгах и красках. Из истории московского плаката" в Музее Москвы
© Предоставлено Музеем Москвы
Выставка "Век в лозунгах и красках. Из истории московского плаката" в Музее Москвы
Выставка плакатов XIX-XX веков представляет надежды и идеи, которыми жили москвичи в трудные годы революций и двух мировых войн, послевоенного десятилетия, эпохи оттепели и перестройки. Также экспозиция отражает темы благотворительности, городского строительства, спорта и культуры, а в одном из залов можно увидеть, какой могла бы быть реклама квартир в новостройках в эпоху авангарда — специальный проект девелопера "Брусника". Среди авторов — Маяковский, Малевич, Родченко, Кукрыниксы.
Где: Музей Москвы (Зубовский бульвар, 2)
Когда: до 30 августа
Экскурсии в рамках выставки "Вера Мухина: диалоги, грани"
© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкВыставка "Вера Мухина: диалоги, грани" в Москве
Выставка "Вера Мухина: диалоги, грани" в Москве
Экскурсии познакомят с развитием творческого метода Веры Мухиной и представят ее работы в разных сферах искусства, признанные не только в России, но и за рубежом.
Где: Всероссийский музей декоративного искусства
Когда: 9 июля в 19:00, 11 июля в 15:00