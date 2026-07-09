Нескучное лето: яркие культурные события июля

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости, Юлия Зачетова. В жарком июле хочется больше времени проводить в тенистых аллеях. И это правильно. Для второго месяца лета столичные парки приготовили много новинок — от ночных аттракционов под луной до усадебных чаепитий с уютными концертами. А еще не забываем театр, музеи, книги.

Фестиваль "Русский КоТ"

Музейная площадка в центре столицы в рамках проекта "Лето в Москве" превратилась в городскую лабораторию. Здесь проводят лекции и дискуссии, экскурсии, на открытой сцене показывают спектакли, музыкальные шоу, театральные перформансы и даже кино. В июле музейный сад пополнится новыми арт-объектами: компанию "Коту Баюну", "Красному коню" и "Сказке о витязе" Дмитрия Аске составят "Динозавр Филимон" и "МАТРА "Весна" художницы Евгении Гольцевой.

© Фото предоставлено организаторами мероприятия Актер Евгений Цыганов © Фото предоставлено организаторами мероприятия Актер Евгений Цыганов

По субботам и воскресеньям также открыты маркеты локальных брендов и гастрономические корнеры. У каждой недели фестиваля собственная тема и событийная программа. Июль посвятят русскому декоративному искусству, ремеслам и современному дизайну. Хедлайнер главной сцены фестиваля в июле — группа "Ме4та" под руководством актера Евгения Цыганова. Их песни сочетают искренние эмоции, тонкую иронию и размышления о любви, мире и человеке.

Где: сад Всероссийского музея декоративного искусства

Когда: 11 июля, 20:00-21:00

"Лир"

© Фото предоставлено пресс-службой театра "Шалом" "Лир" © Фото предоставлено пресс-службой театра "Шалом" "Лир"

Трагическая буффонада по шекспировской пьесе в экспериментальной постановке режиссера Яны Туминой. В 1935 году в Государственном еврейском театре (ГОСЕТ), преемником которого стал современный "Шалом", состоялась премьера "Короля Лира", но новый "Лир" — не реконструкция этого исторического спектакля. Постановка с Соломоном Михоэлсом в главной роли стала легендой, открывшей для своей эпохи одновременно философское и современное прочтение пьесы.

Где: Театр "Шалом" (Большая сцена на Новослободской)

Когда: 21 июля в 19:00

Новые аттракционы тематического парка "Орион"

© Фото предоставлено организаторами мероприятия/Наталья Мущинкина "Орион" © Фото предоставлено организаторами мероприятия/Наталья Мущинкина "Орион"

Экстремальная "Центрифуга" — гигантский гироскоп, который вращается вокруг центральной оси и одновременно делает полный оборот на 360 градусов. Небо и земля меняются местами. Можно почувствовать себя космонавтом и побывать в невесомости. Самая высокая цепочная карусель в Москве "Стратосфера", плавно набирая скорость, поднимает посетителей на 60 метров и дарит головокружительное ощущение полета.

Где: ВДНХ

Когда: с 30 июня

Night Riders

© Фото предоставлено организаторами мероприятия Парк "Сказка" © Фото предоставлено организаторами мероприятия Парк "Сказка"

Парк "Сказка" открыл летний сезон. В этом году гостей ждут сразу шесть новых экстремальных аттракционов. Впервые запускаются Night Riders — ночные катания под DJ-сеты, маршрут со светом, музыкой и особой атмосферой. Это формат для тех, кто хочет не просто погулять в парке, а окунуться в особое ночное событие — без палящего солнца, дневных забот и длинных очередей. А на колесе обозрения приятно прокатиться под луной.

Где: парк "Сказка", ул. Крылатская, 18

Когда: 11 и 18 июля, с 23:00 до 2:00

Экскурсия "От симпосия до бала. Игры богов и императоров"

© Фото предоставлено организаторами мероприятия Экскурсия "От симпосия до бала. Игры богов и императоров" © Фото предоставлено организаторами мероприятия Экскурсия "От симпосия до бала. Игры богов и императоров"

Посетители совершат путешествие от античного Боспора до дворцов Санкт-Петербурга. Узнают, какие праздники устраивали боспорские цари, как проходили пиры, театральные представления и спортивные состязания в древних городах Причерноморья. Перенесутся в эпоху российских императоров: балы, маскарады, придворные спектакли, фейерверки, прогулки по паркам и развлечения царской семьи. Экскурсия позволит взглянуть на историю через призму придворной культуры, сравнив жизнь правителей Боспорского царства и Петербурга.

Где: Музей нумизматики

Когда: с 10 июля

"Вера Мухина: диалоги, грани"

В этом году исполняется 90 лет монументу "Рабочий и колхозница", который стал символом эпохи и произвел фурор в Европе в ХХ веке. Но выставка исследует неожиданные грани творчества Веры Мухиной. Экспозиция показывает ее как основателя советской школы художественного стекла. Также выставку дополняют два спецпроекта. "Москва Веры Мухиной" — карта-путеводитель, которая позволяет пройтись по значимым местам столицы в жизни Веры Игнатьевны. И новое меню бистро "Цирк" по мотивам ее биографии с тремя сетами — гастрономическими образами старой Риги, Венеции, Парижа.

Где: Всероссийский музей декоративного искусства

Когда: до 27 сентября

"Пес на счастье"

© Фото предоставлено организаторами мероприятия Выставка "Пес на счастье" © Фото предоставлено организаторами мероприятия Выставка "Пес на счастье"

Выставка рассказывает о собаках из московских приютов и людях, которые стали их новыми хозяевами. Здесь вы узнаете, как известный бытописатель Москвы Владимир Гиляровский помогал животным, как менялось отношение общества к бездомным собакам и кошкам и почему сегодня эта тема — часть городской культуры. Экспозицию дополняют предметы из фондов Музея Москвы, а также личные истории горожан о том, как приютили собаку.

Где: Центр Гиляровского

Когда: до 16 августа

"Век в лозунгах и красках. Из истории московского плаката"

© Предоставлено Музеем Москвы Выставка "Век в лозунгах и красках. Из истории московского плаката" в Музее Москвы © Предоставлено Музеем Москвы Выставка "Век в лозунгах и красках. Из истории московского плаката" в Музее Москвы

Выставка плакатов XIX-XX веков представляет надежды и идеи, которыми жили москвичи в трудные годы революций и двух мировых войн, послевоенного десятилетия, эпохи оттепели и перестройки. Также экспозиция отражает темы благотворительности, городского строительства, спорта и культуры, а в одном из залов можно увидеть, какой могла бы быть реклама квартир в новостройках в эпоху авангарда — специальный проект девелопера "Брусника". Среди авторов — Маяковский, Малевич, Родченко, Кукрыниксы.

Где: Музей Москвы (Зубовский бульвар, 2)

Когда: до 30 августа

Экскурсии в рамках выставки "Вера Мухина: диалоги, грани"

Экскурсии познакомят с развитием творческого метода Веры Мухиной и представят ее работы в разных сферах искусства, признанные не только в России, но и за рубежом.

Где: Всероссийский музей декоративного искусства