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Зверев вышел в полуфинал Уимблдона - РИА Новости Спорт, 08.07.2026
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Теннис
 
19:59 08.07.2026
Зверев вышел в полуфинал Уимблдона

Зверев впервые за восемь матчей обыграл Фрица и вышел в полуфинал Уимблдона

© Фотография из соцсетейАлександр Зверев
Александр Зверев - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© Фотография из соцсетей
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МАКСДзен
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Немецкий теннисист Александр Зверев обыграл американца Тейлора Фрица в четвертьфинале Уимблдона, который проходит на травяных кортах Лондона.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4, 6:2 в пользу действующего чемпиона "Ролан Гаррос", который посеян на турнире под вторым номером. У Фрица был шестой номер посева. Теннисисты провели на корте 1 час 59 минут.
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Wimbledon ATP
08 июля 2026 • начало в 17:30
Завершен
Тейлор Фриц
0 : 34:64:62:6
Александр Зверев
Календарь Турнирная таблица История встреч
Зверев прервал серию из семи поражений в матчах против Фрица. Счет в личных встречах стал 10-6 в пользу американца. Также немец показал свой лучший результат на Уимблдоне, ранее он не проходил дальше четвертьфинала.
В полуфинале Зверев встретится с британцем Артуром Фери, который идет на 114-м месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
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ТеннисАлександр ЗверевТейлор ФрицАссоциация теннисистов-профессионалов (ATP)Уимблдон
 
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