Зверев вышел в полуфинал Уимблдона

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Немецкий теннисист Александр Зверев обыграл американца Тейлора Фрица в четвертьфинале Уимблдона, который проходит на травяных кортах Лондона.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4, 6:2 в пользу действующего чемпиона "Ролан Гаррос", который посеян на турнире под вторым номером. У Фрица был шестой номер посева. Теннисисты провели на корте 1 час 59 минут.

Зверев прервал серию из семи поражений в матчах против Фрица. Счет в личных встречах стал 10-6 в пользу американца. Также немец показал свой лучший результат на Уимблдоне, ранее он не проходил дальше четвертьфинала.