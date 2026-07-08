Рейтинг@Mail.ru
Отказ Киева забирать тела военных беспрецедентен, заявила Захарова - РИА Новости, 08.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:42 08.07.2026 (обновлено: 09:23 08.07.2026)
Отказ Киева забирать тела военных беспрецедентен, заявила Захарова

Захарова: отказ Киева забирать тела военных ВСУ не имеет аналогов в истории

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Захарова назвала отказ киевского режима забирать тела боевиков беспрецедентным.
  • По ее словам, такого в мировой истории еще никогда не было.
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала отказ киевского режима забирать тела военных ВСУ беспрецедентным.
"Нет такого образования, социальной группы в истории, я даже про народ не хочу говорить — образования такого не было, которое бы своих не забирало", — сказала она в эфире радио Sputnik.
Российские военные в Константиновке, ДНР. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
Эксперт объяснил, почему Киев не хочет забирать тела из Константиновки
5 июля, 20:38
Дипломат добавила, что даже во времена до появления мировых религий люди не бросали убитых соплеменников.
В конце прошлой недели Минобороны предложило провести гуманитарную акцию по передаче останков погибших боевиков, находящихся в Константиновке. Предполагалось, что она пройдет с 12:00 до 18:00 мск 6 июля. Киев от этой инициативы отказался. Как указали в российском ведомстве, противник вновь показал, что относится к своим военным как к расходному материалу.
Военнослужащий - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
Неприступная цитадель. Как удалось взломать оборону ВСУ в Константиновке
7 июля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевМария ЗахароваВооруженные силы УкраиныКонстантиновка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала