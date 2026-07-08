Краткий пересказ от РИА ИИ
- Захарова назвала отказ киевского режима забирать тела боевиков беспрецедентным.
- По ее словам, такого в мировой истории еще никогда не было.
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала отказ киевского режима забирать тела военных ВСУ беспрецедентным.
"Нет такого образования, социальной группы в истории, я даже про народ не хочу говорить — образования такого не было, которое бы своих не забирало", — сказала она в эфире радио Sputnik.
Дипломат добавила, что даже во времена до появления мировых религий люди не бросали убитых соплеменников.
В конце прошлой недели Минобороны предложило провести гуманитарную акцию по передаче останков погибших боевиков, находящихся в Константиновке. Предполагалось, что она пройдет с 12:00 до 18:00 мск 6 июля. Киев от этой инициативы отказался. Как указали в российском ведомстве, противник вновь показал, что относится к своим военным как к расходному материалу.