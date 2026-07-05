Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украина отвергла инициативу России по передаче тел боевиков ВСУ в Константиновке, сообщили в Минобороны.
- Киев вновь показал, что относится к своим военнослужащим как к расходному материалу для принудительной отправки на фронт.
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Украина отвергла инициативу России по передаче тел боевиков ВСУ в Константиновке, сообщили в Минобороны.
"В ходе проработки этого вопроса по линии спецслужб украинская сторона отказалась от предложения. Таким образом, киевский режим не сделал абсолютно ничего, чтобы тела погибших <...> были достойно захоронены родственниками", — говорится в заявлении.
Украинские власти вновь показали, что относятся к своим военнослужащим как к расходному материалу, который отправляют на фронт с помощью принудительной мобилизации, добавили в министерстве.
С предложением прекратить обстрел Константиновки и провести гуманитарную акцию по передаче тел ведомство выступило накануне. Предполагалось, что она пройдет с 12:00 до 18:00 мск 6 июля.
Об освобождении Константиновки начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину в пятницу. Президент назвал это событие ключом к контролю над всей территорией ДНР: оно открывает прямую дорогу к продвижению к Краматорско-Славянской агломерации — последнему оплоту киевского режима в Донбассе.