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Украина отказалась забирать тела боевиков ВСУ из Константиновки - РИА Новости, 05.07.2026
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16:34 05.07.2026 (обновлено: 17:30 05.07.2026)
Украина отказалась забирать тела боевиков ВСУ из Константиновки

МО: Украина отвергла предложение РФ забрать тела боевиков ВСУ в Константиновке

© REUTERSКонстантиновка
Константиновка - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© REUTERS
Константиновка. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украина отвергла инициативу России по передаче тел боевиков ВСУ в Константиновке, сообщили в Минобороны.
  • Киев вновь показал, что относится к своим военнослужащим как к расходному материалу для принудительной отправки на фронт.
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Украина отвергла инициативу России по передаче тел боевиков ВСУ в Константиновке, сообщили в Минобороны.
"В ходе проработки этого вопроса по линии спецслужб украинская сторона отказалась от предложения. Таким образом, киевский режим не сделал абсолютно ничего, чтобы тела погибших <...> были достойно захоронены родственниками", — говорится в заявлении.
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Украинские власти вновь показали, что относятся к своим военнослужащим как к расходному материалу, который отправляют на фронт с помощью принудительной мобилизации, добавили в министерстве.
С предложением прекратить обстрел Константиновки и провести гуманитарную акцию по передаче тел ведомство выступило накануне. Предполагалось, что она пройдет с 12:00 до 18:00 мск 6 июля.
Об освобождении Константиновки начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину в пятницу. Президент назвал это событие ключом к контролю над всей территорией ДНР: оно открывает прямую дорогу к продвижению к Краматорско-Славянской агломерации — последнему оплоту киевского режима в Донбассе.
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Специальная военная операция на УкраинеКонстантиновкаУкраинаРоссияВ миреДонецкая Народная РеспубликаВалерий ГерасимовВладимир ПутинМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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