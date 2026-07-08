Рейтинг@Mail.ru
Захарова прокомментировала жалобы Украины на решение МОК по России - РИА Новости Спорт, 08.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:26 08.07.2026
Захарова прокомментировала жалобы Украины на решение МОК по России

Захарова с сарказмом прокомментировала жалобы Киева на решение МОК по РФ

© Фото : МИД Российской ФедерацииМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© Фото : МИД Российской Федерации
Мария Захарова. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Международный олимпийский комитет (МОК) отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов.
  • Национальный олимпийский комитет Украины призвал МОК пересмотреть решение об отмене санкций.
  • Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, прокомментировала реакцию НОК Украины в своем Telegram-канале.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала жалобы Национального олимпийского комитета (НОК) Украины по решению Международного олимпийского комитета (МОК) снять санкции с российских спортсменов.
Во вторник МОК отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов. "Страна.ua" же сообщила, что НОК Украины призвал МОК пересмотреть это решение. При этом директор департамента МОК по связям с национальными олимпийскими комитетами Джеймс Маклеод заявлял, что МОК принял решение по санкциям после контактов как с Олимпийским комитетом России (ОКР), так и с НОК Украины.
"В рейхе404 проснулись. Только что грохнули в Монако одного из своих, потом закопали в Киеве тетку какую-то, на которую теракт списали, в НАТОвский общак отправили главаря еще оружия просить - все дела переделали, теперь можно и за спорт взяться", - написала Захарова в Telegram-канале, комментируя реакция украинского НОК.
МОК в октябре 2023 года отстранил ОКР до дальнейшего уведомления и лишил его статуса Национального олимпийского комитета России за принятие в свой состав региональных олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. После этого ОКР внес изменения в устав, исключив из состава всех региональных членов. В июне 2025 года председатель ОКР Михаил Дегтярев сообщил, что комитет еще в январе 2025 года уведомил МОК об устранении всех юридических препятствий.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Зеленский ввел санкции против десяти российских спортсменов
16 февраля, 20:52
 
УкраинаРоссияМонакоМария ЗахароваМихаил ДегтяревМеждународный олимпийский комитет (МОК)Олимпийский комитет России (ОКР)НОК
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Аргентина
    Египет
    3
    2
  • Футбол
    Закончен (П)
    Швейцария
    Колумбия
    1
    0
  • Теннис
    Завершен
    Я. Синнер
    Я. Штруфф
    776
    563
  • Теннис
    Завершен
    Ф. Оже-Альяссим
    Н. Джокович
    66376
    73667
  • Футбол
    08.07 19:30
    Спартак Москва
    Рубин
  • Футбол
    09.07 23:00
    Франция
    Марокко
  • Футбол
    10.07 22:00
    Испания
    Бельгия
  • Футбол
    12.07 00:00
    Норвегия
    Англия
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала