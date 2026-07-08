Краткий пересказ от РИА ИИ
- Международный олимпийский комитет (МОК) отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов.
- Национальный олимпийский комитет Украины призвал МОК пересмотреть решение об отмене санкций.
- Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, прокомментировала реакцию НОК Украины в своем Telegram-канале.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала жалобы Национального олимпийского комитета (НОК) Украины по решению Международного олимпийского комитета (МОК) снять санкции с российских спортсменов.
Во вторник МОК отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов. "Страна.ua" же сообщила, что НОК Украины призвал МОК пересмотреть это решение. При этом директор департамента МОК по связям с национальными олимпийскими комитетами Джеймс Маклеод заявлял, что МОК принял решение по санкциям после контактов как с Олимпийским комитетом России (ОКР), так и с НОК Украины.
"В рейхе404 проснулись. Только что грохнули в Монако одного из своих, потом закопали в Киеве тетку какую-то, на которую теракт списали, в НАТОвский общак отправили главаря еще оружия просить - все дела переделали, теперь можно и за спорт взяться", - написала Захарова в Telegram-канале, комментируя реакция украинского НОК.
МОК в октябре 2023 года отстранил ОКР до дальнейшего уведомления и лишил его статуса Национального олимпийского комитета России за принятие в свой состав региональных олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. После этого ОКР внес изменения в устав, исключив из состава всех региональных членов. В июне 2025 года председатель ОКР Михаил Дегтярев сообщил, что комитет еще в январе 2025 года уведомил МОК об устранении всех юридических препятствий.
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