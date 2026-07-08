В Минпросвещения объяснили отмену домашних заданий в первом классе

Краткий пересказ от РИА ИИ Домашние задания будут отменены для первоклассников в школах России с начала учебного года 2026/27.

Отсутствие домашних заданий в первом классе направлено на создание более комфортных и безопасных условий для обучения.

Домашняя учебная нагрузка в первом классе может выступать дополнительным стрессогенным фактором и снижать адаптационный ресурс детей.

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Обучение в первом классе без домашних заданий направлено на создание более комфортных и безопасных условий образовательного процесса, при этом дети совместно с родителями могут закреплять пройденный материал дома в игровой форме, рассказала РИА Новости эксперт Минпросвещения России, ученый секретарь Института развития, здоровья и адаптации ребенка Оксана Адамовская.

Ранее Минпросвещения России сообщило, что домашние задания будут отменены для первоклассников в школах с начала следующего (2026/27) учебного года.

"Отсутствие домашних заданий в первом классе направлено на создание более комфортных и безопасных условий для обучения на одном из важных этапов школьной жизни. При этом важно не путать полное отсутствие заданий с возможностью закреплять материал дома в процессе совместной деятельности и игры, ориентированных на поддержание познавательного интереса у ребенка и исключающих оценочные процедуры", - сказала Адамовская.

Она отметила, что отсутствие домашних заданий в первом классе имеет не только организационно-педагогическое, но и физиолого-гигиеническое обоснование.

Так, с позиций возрастной физиологии и психологии первый класс — это период интенсивной адаптации, связанной с напряжением ключевых регуляторных систем. Результаты исследований института показывают, что у значительной части первоклассников в течение всего учебного года сохраняется существенное функциональное напряжение и повышенный уровень утомления.