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В Минпросвещения объяснили отмену домашних заданий в первом классе - РИА Новости, 08.07.2026
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02:12 08.07.2026 (обновлено: 10:07 08.07.2026)
В Минпросвещения объяснили отмену домашних заданий в первом классе

Адамовская: первоклассники могут закреплять материал дома в игровой форме

© РИА Новости / Виталий ТимкивПервоклассники в классе
Первоклассники в классе - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Первоклассники в классе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Домашние задания будут отменены для первоклассников в школах России с начала учебного года 2026/27.
  • Отсутствие домашних заданий в первом классе направлено на создание более комфортных и безопасных условий для обучения.
  • Домашняя учебная нагрузка в первом классе может выступать дополнительным стрессогенным фактором и снижать адаптационный ресурс детей.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Обучение в первом классе без домашних заданий направлено на создание более комфортных и безопасных условий образовательного процесса, при этом дети совместно с родителями могут закреплять пройденный материал дома в игровой форме, рассказала РИА Новости эксперт Минпросвещения России, ученый секретарь Института развития, здоровья и адаптации ребенка Оксана Адамовская.
Ранее Минпросвещения России сообщило, что домашние задания будут отменены для первоклассников в школах с начала следующего (2026/27) учебного года.
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"Отсутствие домашних заданий в первом классе направлено на создание более комфортных и безопасных условий для обучения на одном из важных этапов школьной жизни. При этом важно не путать полное отсутствие заданий с возможностью закреплять материал дома в процессе совместной деятельности и игры, ориентированных на поддержание познавательного интереса у ребенка и исключающих оценочные процедуры", - сказала Адамовская.
Она отметила, что отсутствие домашних заданий в первом классе имеет не только организационно-педагогическое, но и физиолого-гигиеническое обоснование.
Так, с позиций возрастной физиологии и психологии первый класс — это период интенсивной адаптации, связанной с напряжением ключевых регуляторных систем. Результаты исследований института показывают, что у значительной части первоклассников в течение всего учебного года сохраняется существенное функциональное напряжение и повышенный уровень утомления.
"В этих условиях домашняя учебная нагрузка выступает дополнительным стрессогенным фактором, способным существенно снизить адаптационный ресурс и повысить риск дезадаптации", - заключила эксперт.
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