Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Днепропетровске прогремели взрывы.
- В Днепропетровской области звучит воздушная тревога.
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Взрывы прогремели в Днепропетровске на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает агентство Укринформ.
"В Днепропетровске раздаются взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской области звучит воздушная тревога.
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