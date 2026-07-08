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Матвиенко пригласила зарубежных парламентариев наблюдать за выборами - РИА Новости, 08.07.2026
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11:42 08.07.2026
Матвиенко пригласила зарубежных парламентариев наблюдать за выборами

Матвиенко пригласила парламентариев СНГ и БРИКС наблюдать за выборами в Госдуму

© РИА Новости / Пресс-служба президента Белоруссии | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Пресс-служба президента Белоруссии
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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Спикер Совфеда Валентина Матвиенко направила приглашения иностранным наблюдателям из международных организаций и национальных парламентов для участия в наблюдении за выборами в Государственную думу.
  • Приглашения направлены главам палат национальных парламентов ряда государств-участников СНГ, БРИКС, дружественных и нейтральных стран.
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко направила приглашения иностранным наблюдателям из числа международных организаций и национальных парламентов принять участие в наблюдении за выборами в Государственную думу, сообщает пресс-служба СФ.
Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва пройдут 18-20 сентября 2026 года. Россияне будут избирать депутатов по одномандатным округам и партийным спискам.
"Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко направила приглашения иностранным наблюдателям из числа международных организаций и национальных парламентов принять участие в наблюдении на выборах в Государственную думу. Приглашения направлены главам палат национальных парламентов ряда государств-участников СНГ, БРИКС, дружественных и нейтральных стран", - говорится в сообщении.
В числе приглашенных международных парламентских организаций – Парламентское собрание Союза Беларуси и России, Парламентская ассамблея Организации Договора о коллективной безопасности, Арабский парламент, Организация исламского сотрудничества, отмечается в релизе.
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