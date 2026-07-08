Матвиенко пригласила зарубежных парламентариев наблюдать за выборами

Краткий пересказ от РИА ИИ Спикер Совфеда Валентина Матвиенко направила приглашения иностранным наблюдателям из международных организаций и национальных парламентов для участия в наблюдении за выборами в Государственную думу.

Приглашения направлены главам палат национальных парламентов ряда государств-участников СНГ, БРИКС, дружественных и нейтральных стран.

МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко направила приглашения иностранным наблюдателям из числа международных организаций и национальных парламентов принять участие в наблюдении за выборами в Государственную думу, сообщает пресс-служба СФ.

Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва пройдут 18-20 сентября 2026 года. Россияне будут избирать депутатов по одномандатным округам и партийным спискам.

"Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко направила приглашения иностранным наблюдателям из числа международных организаций и национальных парламентов принять участие в наблюдении на выборах в Государственную думу. Приглашения направлены главам палат национальных парламентов ряда государств-участников СНГ, БРИКС, дружественных и нейтральных стран", - говорится в сообщении.