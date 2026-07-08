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Ни Сербия, ни Украина не станут скоро членами ЕС, заявил Вучич - РИА Новости, 08.07.2026
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21:45 08.07.2026
Ни Сербия, ни Украина не станут скоро членами ЕС, заявил Вучич

Вучич заявил, что ни Сербия, ни Украина не станут скоро членами ЕС

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Вучич заявил, что Сербия и Украина не станут скоро членами ЕС.
  • По его мнению, причиной является большой размер стран, а также влияние других вопросов на позицию Брюсселя.
БЕЛГРАД, 8 июл – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ни Сербия, ни Украина не станут скоро членами ЕС, потому что слишком большие для своего региона и Евросоюза.
В Белграде во вторник и среду прошла конференция глав парламентов стран-кандидатов в ЕС, соорганизаторами которой выступили Сербия и Украина. Вучич во вторник сказал, что не испытывает оптимизма по поводу быстрого вступления в ЕС Сербии и других государств-кандидатов.
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"Мы не станем скоро членом ЕС, как не станет и Украина. Как не станут и некоторые другие страны. Украина слишком большая, чтобы Евросоюз мог ее принять. Мы для региона слишком большие, чтобы могли нас принять", - заявил Вучич в среду в эфире Радио и телевидения Сербии.
Он отметил, что на позицию Брюсселя влияют и другие вопросы, такие как Косово и Метохия и отношения Белграда с РФ и КНР, а также с США.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 12 июня заявила, что все страны ЕС согласовали открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины и Молдавии в сообщество.
Сербский президент Александр Вучич заявил 30 июня по итогам встречи с послами государств-членов ЕС, что его страна продолжает идти по пути к членству в ЕС и проводить соответствующие реформы.
Официальный Белград ранее выражал надежду, что Брюссель в 2025 году откроет кластер номер 3 (всего их восемь) переговорной платформы о вступлении Сербии в ЕС, который включает главы о СМИ, налоговой политике, социальной политике, предпринимательстве, образовании и культуре, но этого пока не произошло.
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