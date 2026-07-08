Ни Сербия, ни Украина не станут скоро членами ЕС, заявил Вучич

Краткий пересказ от РИА ИИ Александр Вучич заявил, что Сербия и Украина не станут скоро членами ЕС.

По его мнению, причиной является большой размер стран, а также влияние других вопросов на позицию Брюсселя.

БЕЛГРАД, 8 июл – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ни Сербия, ни Украина не станут скоро членами ЕС, потому что слишком большие для своего региона и Евросоюза.

Белграде во вторник и среду прошла конференция глав парламентов стран-кандидатов в ЕС , соорганизаторами которой выступили Сербия и Украина. Вучич во вторник сказал, что не испытывает оптимизма по поводу быстрого вступления в ЕС Сербии и других государств-кандидатов.

"Мы не станем скоро членом ЕС, как не станет и Украина. Как не станут и некоторые другие страны. Украина слишком большая, чтобы Евросоюз мог ее принять. Мы для региона слишком большие, чтобы могли нас принять", - заявил Вучич в среду в эфире Радио и телевидения Сербии

Он отметил, что на позицию Брюсселя влияют и другие вопросы, такие как Косово и Метохия и отношения Белграда с РФ и КНР, а также с США.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 12 июня заявила, что все страны ЕС согласовали открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины и Молдавии в сообщество.

Сербский президент Александр Вучич заявил 30 июня по итогам встречи с послами государств-членов ЕС, что его страна продолжает идти по пути к членству в ЕС и проводить соответствующие реформы.