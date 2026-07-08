Боец рассказал о минах ВСУ в Александровке

Краткий пересказ от РИА ИИ Боевики ВСУ при оборудовании позиций в районе Александровки в Днепропетровской области маскировали взрывные устройства под обычные вещи.

Российским военнослужащим приходилось соблюдать особую осторожность при зачистке позиций.

Минобороны России сообщило об освобождении Александровки силами группировки войск «Восток».

ДОНЕЦК, 8 июл — РИА Новости. Боевики ВСУ при оборудовании позиций в районе населенного пункта Александровка в Днепропетровской области оставляли большое количество заминированных предметов, маскируя взрывные устройства под обычные вещи, рассказал РИА Новости стрелок группировки войск "Восток" с позывным Буба.

По его словам, при зачистке позиций российским военнослужащим приходилось соблюдать особую осторожность, поскольку в качестве ловушек могли использоваться самые разные предметы.

"Они могут сделать любую мину. Пистолет лежит, автомат лежит, какая-то игрушка лежит, ручка, книжка — все, что может привлечь внимание. Они минируют абсолютно все. Даже блок сигарет, бутылку воды — то, что может заинтересовать бойца", — рассказал Буба.

Он отметил, что украинские военнослужащие также могли оставлять заминированными оружие, рюкзаки и другие предметы снаряжения.