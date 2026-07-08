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Боец рассказал о минах ВСУ в Александровке - РИА Новости, 08.07.2026
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Боец рассказал о минах ВСУ в Александровке

РИА Новости: ВСУ в Александровке маскировали мины под обычные вещи

© AP Photo / Anatolii StepanovСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© AP Photo / Anatolii Stepanov
Солдаты ВСУ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Боевики ВСУ при оборудовании позиций в районе Александровки в Днепропетровской области маскировали взрывные устройства под обычные вещи.
  • Российским военнослужащим приходилось соблюдать особую осторожность при зачистке позиций.
  • Минобороны России сообщило об освобождении Александровки силами группировки войск «Восток».
ДОНЕЦК, 8 июл — РИА Новости. Боевики ВСУ при оборудовании позиций в районе населенного пункта Александровка в Днепропетровской области оставляли большое количество заминированных предметов, маскируя взрывные устройства под обычные вещи, рассказал РИА Новости стрелок группировки войск "Восток" с позывным Буба.
По его словам, при зачистке позиций российским военнослужащим приходилось соблюдать особую осторожность, поскольку в качестве ловушек могли использоваться самые разные предметы.
"Они могут сделать любую мину. Пистолет лежит, автомат лежит, какая-то игрушка лежит, ручка, книжка — все, что может привлечь внимание. Они минируют абсолютно все. Даже блок сигарет, бутылку воды — то, что может заинтересовать бойца", — рассказал Буба.
Он отметил, что украинские военнослужащие также могли оставлять заминированными оружие, рюкзаки и другие предметы снаряжения.
Минобороны России 3 июля сообщило об освобождении населенного пункта Александровка в Днепропетровской области силами группировки войск "Восток".
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