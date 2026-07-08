Краткий пересказ от РИА ИИ
- Заявление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о встрече с Владимиром Зеленским во время саммита НАТО вызвало бурную критику среди пользователей соцсети X.
- Комментаторы осудили поддержку Украины и эскалацию конфликта с Россией.
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Пользователи соцсети X бурно отреагировали на заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о встрече с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре.
"После победы "Альтернативы для Германии" ваши планы обернутся пылью, вы, разжигатели войны", — написал один из комментаторов.
"Вы помогаете Украине уже более четырех лет, за это время погибло около полутора миллионов жителей этой страны. Сколько еще украинцев нужно отдать в жертву ради прокси-войны с Россией <…> — всех до последнего? Вас следует арестовать за преступления против человечности" — обрушился с критикой другой.
"А что, если вы оба окажетесь на скамье подсудимых? Именно этого и хотели бы европейцы, у которых ещё не отбило мозги", — отметил третий.
"Спросите Зеленского, почему Украина прославляет нацистские воинские части, которые в 1943 году жестоко убили 100 000 польских и еврейских женщин и детей. В 2026 году в Европе не будет места ни нацистам, ни их сторонникам", — резюмировал еще один читатель.
Саммит глав государств и правительств НАТО проходит в Анкаре 7-8 июля.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются игрой с огнем. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат боеприпасы для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.