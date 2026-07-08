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"Арестовать их". Встреча Зеленского и фон дер Ляйен вызвала ярость в Сети - РИА Новости, 08.07.2026
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20:18 08.07.2026

"Арестовать их". Встреча Зеленского и фон дер Ляйен вызвала ярость в Сети

© REUTERS / Laia RosПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© REUTERS / Laia Ros
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заявление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о встрече с Владимиром Зеленским во время саммита НАТО вызвало бурную критику среди пользователей соцсети X.
  • Комментаторы осудили поддержку Украины и эскалацию конфликта с Россией.
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Пользователи соцсети X бурно отреагировали на заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о встрече с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре.
После беседы с ним глава ЕК заявила, что Европа продолжит оказывать Украине поддержку в развитии производства вооружений, а также в процессе вступления в ЕС.
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"После победы "Альтернативы для Германии" ваши планы обернутся пылью, вы, разжигатели войны", — написал один из комментаторов.
"Вы помогаете Украине уже более четырех лет, за это время погибло около полутора миллионов жителей этой страны. Сколько еще украинцев нужно отдать в жертву ради прокси-войны с Россией <…> — всех до последнего? Вас следует арестовать за преступления против человечности" — обрушился с критикой другой.
"А что, если вы оба окажетесь на скамье подсудимых? Именно этого и хотели бы европейцы, у которых ещё не отбило мозги", — отметил третий.
"Спросите Зеленского, почему Украина прославляет нацистские воинские части, которые в 1943 году жестоко убили 100 000 польских и еврейских женщин и детей. В 2026 году в Европе не будет места ни нацистам, ни их сторонникам", — резюмировал еще один читатель.
Саммит глав государств и правительств НАТО проходит в Анкаре 7-8 июля.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются игрой с огнем. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат боеприпасы для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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