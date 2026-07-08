Краткий пересказ от РИА ИИ Заявление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о встрече с Владимиром Зеленским во время саммита НАТО вызвало бурную критику среди пользователей соцсети X.

Комментаторы осудили поддержку Украины и эскалацию конфликта с Россией.

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Пользователи Пользователи соцсети X бурно отреагировали на заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о встрече с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре.

После беседы с ним глава ЕК заявила, что Европа продолжит оказывать Украине поддержку в развитии производства вооружений, а также в процессе вступления в ЕС.

"После победы "Альтернативы для Германии" ваши планы обернутся пылью, вы, разжигатели войны", — написал один из комментаторов.

"Вы помогаете Украине уже более четырех лет, за это время погибло около полутора миллионов жителей этой страны. Сколько еще украинцев нужно отдать в жертву ради прокси-войны с Россией <…> — всех до последнего? Вас следует арестовать за преступления против человечности" — обрушился с критикой другой.

"А что, если вы оба окажетесь на скамье подсудимых? Именно этого и хотели бы европейцы, у которых ещё не отбило мозги", — отметил третий.

"Спросите Зеленского, почему Украина прославляет нацистские воинские части, которые в 1943 году жестоко убили 100 000 польских и еврейских женщин и детей. В 2026 году в Европе не будет места ни нацистам, ни их сторонникам", — резюмировал еще один читатель.

Саммит глав государств и правительств НАТО проходит в Анкаре 7-8 июля.