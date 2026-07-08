Рейтинг@Mail.ru
Кобель признан лучшим игроком 1/8 финала ЧМ против Колумбии - РИА Новости Спорт, 08.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
02:04 08.07.2026
Кобель признан лучшим игроком 1/8 финала ЧМ против Колумбии

Вратарь сборной Швейцарии Кобель признан лучшим игроком матча 1/8 финала ЧМ

© пресс-служба клуба "Боруссия" ДортмундГрегор Кобель
Грегор Кобель - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© пресс-служба клуба "Боруссия" Дортмунд
Грегор Кобель. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Вратарь сборной Швейцарии Грегор Кобель стал лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата мира против команды Колумбии, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
В ночь на среду сборная Швейцарии обыграла колумбийцев (0:0; 4:3 - в серии пенальти) и впервые с 1954 года вышла в четвертьфинал турнира. Кобель отразил один удар в послематчевой серии.
Кобель представляет немецкую "Боруссию" (Дортмунд), на счету 28-летнего вратаря 26 матчей за национальную команду, в семи из которых он не пропустил.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
Футболисты сборной Франции Килиан Мбаппе и Брэдли Барколя - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
Определились все четвертьфинальные пары чемпионата мира по футболу
Вчера, 01:54
 
ФутболСпортШвейцарияКолумбияДортмундМеждународная федерация футбола (ФИФА)ЧМ по футболу 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Т. Фриц
    А. Зверев
    442
    666
  • Футбол
    Завершен
    Спартак Москва
    Рубин
    0
    0
  • Футбол
    09.07 23:00
    Франция
    Марокко
  • Футбол
    10.07 22:00
    Испания
    Бельгия
  • Футбол
    12.07 00:00
    Норвегия
    Англия
  • Футбол
    12.07 04:00
    Аргентина
    Швейцария
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала