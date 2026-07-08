Кобель признан лучшим игроком 1/8 финала ЧМ против Колумбии

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Вратарь сборной Швейцарии Грегор Кобель стал лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата мира против команды Колумбии, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
В ночь на среду сборная Швейцарии обыграла колумбийцев (0:0; 4:3 - в серии пенальти) и впервые с 1954 года вышла в четвертьфинал турнира. Кобель отразил один удар в послематчевой серии.
Кобель представляет немецкую "Боруссию" (Дортмунд), на счету 28-летнего вратаря 26 матчей за национальную команду, в семи из которых он не пропустил.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.