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Онколог рассказал, какими видами рака рискуют заболеть курильщики ​ - РИА Новости, 08.07.2026
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02:50 08.07.2026
Онколог рассказал, какими видами рака рискуют заболеть курильщики ​

Академик Каприн: курильщики рискуют заболеть раком легких и других органов

© AP Photo / Andy WongВрач просматривает компьютерную томографию больных раком легких
Врач просматривает компьютерную томографию больных раком легких - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© AP Photo / Andy Wong
Врач просматривает компьютерную томографию больных раком легких. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Курение является фактором риска развития рака легких, а также опухолей полости рта, гортани, пищевода, мочевого пузыря, почек и других органов.
  • Один из самых важных способов профилактики рака — регулярное прохождение обследования в соответствии с возрастом и рекомендациями специалистов.
  • Шансы на успешное лечение рака многократно возрастают, если заболевание обнаружено на ранней стадии.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Курильщики рискуют заболеть раком легких, полости рта, гортани, пищевода, мочевого пузыря и почек, также опухоль может развиться в ряде других мест, сообщил в интервью РИА Новости главный онколог Минздрава РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России академик РАН Андрей Каприн.
"Отдельно стоит сказать о курении. Это фактор риска не только рака легкого. С курением связано развитие опухолей полости рта, гортани, пищевода, мочевого пузыря, почек и целого ряда других локализаций", - сказал Каприн.
Он добавил, что один из самых важных способов профилактики рака - это регулярное прохождение обследования в соответствии с возрастом и рекомендациями специалистов. По словам онколога, важно не ждать появления симптомов, так как многие злокачественные новообразования на ранних стадиях никак себя не проявляют.
"По сути, это главное правило современной онкологии: если рак обнаружен на ранней стадии, шансы на успешное лечение многократно возрастают, а в ряде случаев для полного излечения бывает достаточно одного метода лечения без длительной и агрессивной терапии", - заключил онколог.
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