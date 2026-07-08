Онколог рассказал, какими видами рака рискуют заболеть курильщики ​

Краткий пересказ от РИА ИИ Курение является фактором риска развития рака легких, а также опухолей полости рта, гортани, пищевода, мочевого пузыря, почек и других органов.

Один из самых важных способов профилактики рака — регулярное прохождение обследования в соответствии с возрастом и рекомендациями специалистов.

Шансы на успешное лечение рака многократно возрастают, если заболевание обнаружено на ранней стадии.

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Курильщики рискуют заболеть раком легких, полости рта, гортани, пищевода, мочевого пузыря и почек, также опухоль может развиться в ряде других мест, сообщил в интервью РИА Новости главный онколог Минздрава РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России академик РАН Андрей Каприн.

"Отдельно стоит сказать о курении. Это фактор риска не только рака легкого. С курением связано развитие опухолей полости рта, гортани, пищевода, мочевого пузыря, почек и целого ряда других локализаций", - сказал Каприн

Он добавил, что один из самых важных способов профилактики рака - это регулярное прохождение обследования в соответствии с возрастом и рекомендациями специалистов. По словам онколога, важно не ждать появления симптомов, так как многие злокачественные новообразования на ранних стадиях никак себя не проявляют.