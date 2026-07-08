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Международная федерация волейбола сняла все ограничения с россиян - РИА Новости Спорт, 08.07.2026
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Игорь Кобзарь - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Волейбол
 
19:02 08.07.2026 (обновлено: 20:29 08.07.2026)
Международная федерация волейбола сняла все ограничения с россиян

FIVB допустила российские команды до соревнований

© Соцсети "Динамо"Волейболисты "Динамо"
Волейболисты Динамо - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© Соцсети "Динамо"
Волейболисты "Динамо". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Международная федерация волейбола (FIVB) допустила российские сборные и команды до соревнований.
  • Решение было принято после того, как исполком МОК отменил рекомендации об ограничениях в отношении российских спортсменов и временно восстановил статус Олимпийского комитета России.
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Международная федерация волейбола (FIVB) допустит российские сборные и команды до соревнований.
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"В соответствии с предыдущим решением администрации FIVB следовать рекомендациям исполкома МОК, а также после недавнего решения МОК российским спортсменам и техническим специалистам во всех дисциплинах разрешено вернуться к соревнованиям FIVB. Такой подход отражает приверженность FIVB защите фундаментального права спортсменов на доступ к спорту независимо от их гражданства", — говорится в заявлении на сайте организации.

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Волейбол стал вторым игровым видом спорта, где россиян всех возрастов допустили до турниров. В апреле World Aquatics разрешила ватерполистам участвовать в соревнованиях с флагом и гимном.
Накануне Международный олимпийский комитет отменил ограничения в отношении российских спортсменов: больше не применяются рекомендованные условия участия от 28 февраля 2022 года и 28 марта 2023-го.
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ВолейболСпортРоссияМеждународный олимпийский комитет (МОК)Международная федерация волейбола (FIVB)
 
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