Краткий пересказ от РИА ИИ Международная федерация волейбола (FIVB) допустила российские сборные и команды до соревнований.

Решение было принято после того, как исполком МОК отменил рекомендации об ограничениях в отношении российских спортсменов и временно восстановил статус Олимпийского комитета России.

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Международная федерация волейбола (FIVB) допустит российские сборные и команды до соревнований.

« "В соответствии с предыдущим решением администрации FIVB следовать рекомендациям исполкома МОК, а также после недавнего решения МОК российским спортсменам и техническим специалистам во всех дисциплинах разрешено вернуться к соревнованиям FIVB. Такой подход отражает приверженность FIVB защите фундаментального права спортсменов на доступ к спорту независимо от их гражданства", — говорится в заявлении на сайте организации.

Федерация отметила, что российские сборные восстановят в мировых рейтингах с тем же количеством очков, которое они имели на момент заморозки. Демонстрация национальной символики будет осуществляться по усмотрению FIVB и Европейской конфедерации волейбола (CEV). Также внедрят специальный план антидопингового тестирования.

Волейбол стал вторым игровым видом спорта, где россиян всех возрастов допустили до турниров. В апреле World Aquatics разрешила ватерполистам участвовать в соревнованиях с флагом и гимном.

Накануне Международный олимпийский комитет отменил ограничения в отношении российских спортсменов: больше не применяются рекомендованные условия участия от 28 февраля 2022 года и 28 марта 2023-го.