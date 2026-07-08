Во Владивостоке допросили бойца ММА по делу об истязании жены

Ранее местная жительница поделилась в соцсетях, что два года ее избивает муж – боец ММА. Были опубликованы фото со следами побоев на лице и шее. Со слов девушки, полиция якобы не реагирует на обращения. Краевое УМВД сообщило, что от потерпевшей поступило заявление на мужа в ноябре 2025 года, но результаты судебно-медицинского исследования после побоев в полицию не поступили, проверка продолжается. В СУСК сообщали, что возбуждено уголовное дело по статье об истязании.