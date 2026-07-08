Во Владивостоке допросили бойца ММА по делу об истязании жены

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Следователи допросили подозреваемого по делу об истязании девушки во Владивостоке.
- Ранее местная жительница поделилась в соцсетях, что ее два года избивает муж — боец ММА, и опубликовала фото со следами побоев.
- Краевое УМВД сообщило, что заявление на мужа поступило в ноябре 2025 года, но результаты судебно-медицинского исследования после побоев в полицию не поступили, проверка продолжается.
ВЛАДИВОСТОК, 8 июл – РИА Новости. Следователи допросили подозреваемого по делу об истязании девушки во Владивостоке, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального СУСК по взаимодействию со СМИ Аврора Римская.
Ранее местная жительница поделилась в соцсетях, что два года ее избивает муж – боец ММА. Были опубликованы фото со следами побоев на лице и шее. Со слов девушки, полиция якобы не реагирует на обращения. Краевое УМВД сообщило, что от потерпевшей поступило заявление на мужа в ноябре 2025 года, но результаты судебно-медицинского исследования после побоев в полицию не поступили, проверка продолжается. В СУСК сообщали, что возбуждено уголовное дело по статье об истязании.
"(Подозреваемый - ред.) установлен, допрошен", - сказала собеседница агентства.
В правоохранительных органах региона уточнили РИА Новости, что речь идет про бойца ММА, на которого жаловалась жена.
Как сообщили агентству в правоохранительных органах, мужчину пока не задержали, сейчас определяют подследственность дела.