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Во Владивостоке допросили бойца ММА по делу об истязании жены - РИА Новости Спорт, 08.07.2026
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07:17 08.07.2026
Во Владивостоке допросили бойца ММА по делу об истязании жены

Следователи во Владивостоке допросили бойца ММА по делу об истязании жены

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Следователи допросили подозреваемого по делу об истязании девушки во Владивостоке.
  • Ранее местная жительница поделилась в соцсетях, что ее два года избивает муж — боец ММА, и опубликовала фото со следами побоев.
  • Краевое УМВД сообщило, что заявление на мужа поступило в ноябре 2025 года, но результаты судебно-медицинского исследования после побоев в полицию не поступили, проверка продолжается.
ВЛАДИВОСТОК, 8 июл – РИА Новости. Следователи допросили подозреваемого по делу об истязании девушки во Владивостоке, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального СУСК по взаимодействию со СМИ Аврора Римская.
Ранее местная жительница поделилась в соцсетях, что два года ее избивает муж – боец ММА. Были опубликованы фото со следами побоев на лице и шее. Со слов девушки, полиция якобы не реагирует на обращения. Краевое УМВД сообщило, что от потерпевшей поступило заявление на мужа в ноябре 2025 года, но результаты судебно-медицинского исследования после побоев в полицию не поступили, проверка продолжается. В СУСК сообщали, что возбуждено уголовное дело по статье об истязании.
"(Подозреваемый - ред.) установлен, допрошен", - сказала собеседница агентства.
В правоохранительных органах региона уточнили РИА Новости, что речь идет про бойца ММА, на которого жаловалась жена.
Как сообщили агентству в правоохранительных органах, мужчину пока не задержали, сейчас определяют подследственность дела.
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