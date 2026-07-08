Россиянки выиграли командный спринт на молодежном ЧЕ по велотреку

Краткий пересказ от РИА ИИ Россияне завоевали золото, серебро и две бронзы на чемпионате Европы среди юниоров и молодежи в Котбусе.

Юлия Чертихина, Софья Новикова, Екатерина Евланова и Елизавета Солозобова победили в командном спринте среди молодежи, а Мария Беляева, Виктория Лучина и Вероника Солозобова стали серебряными призерами в командном спринте у юниорок.

Бронзовые медали у юниоров завоевали Михаил Демиш в гите на 1 километр и команда в составе Матвея Яковлева, Артема Яцины, Ростислава Новолодского и Даниила Вешнякова в командной гонке преследования.

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Россияне завоевали золото, серебро и две бронзы на чемпионате Европы среди юниоров и молодежи, который проходит в немецком Котбусе.

Юлия Чертихина, Софья Новикова, Екатерина Евланова и Елизавета Солозобова победили в командном спринте среди молодежи.

Мария Беляева, Виктория Лучина и Вероника Солозобова стали серебряными призерами в командном спринте у юниорок.

Бронзовые медали у юниоров завоевали Михаил Демиш в гите на 1 километр, а также Матвей Яковлев, Артем Яцина, Ростислав Новолодский и Даниил Вешняков в командной гонке преследования.