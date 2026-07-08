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Россиянки выиграли командный спринт на молодежном ЧЕ по велотреку - РИА Новости Спорт, 08.07.2026
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22:32 08.07.2026
Россиянки выиграли командный спринт на молодежном ЧЕ по велотреку

Россиянки выиграли командный спринт на ЧЕ по велотреку среди молодежи

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВелотрек
Велотрек - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россияне завоевали золото, серебро и две бронзы на чемпионате Европы среди юниоров и молодежи в Котбусе.
  • Юлия Чертихина, Софья Новикова, Екатерина Евланова и Елизавета Солозобова победили в командном спринте среди молодежи, а Мария Беляева, Виктория Лучина и Вероника Солозобова стали серебряными призерами в командном спринте у юниорок.
  • Бронзовые медали у юниоров завоевали Михаил Демиш в гите на 1 километр и команда в составе Матвея Яковлева, Артема Яцины, Ростислава Новолодского и Даниила Вешнякова в командной гонке преследования.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Россияне завоевали золото, серебро и две бронзы на чемпионате Европы среди юниоров и молодежи, который проходит в немецком Котбусе.
Юлия Чертихина, Софья Новикова, Екатерина Евланова и Елизавета Солозобова победили в командном спринте среди молодежи.
Мария Беляева, Виктория Лучина и Вероника Солозобова стали серебряными призерами в командном спринте у юниорок.
Бронзовые медали у юниоров завоевали Михаил Демиш в гите на 1 километр, а также Матвей Яковлев, Артем Яцина, Ростислав Новолодский и Даниил Вешняков в командной гонке преследования.
Чемпионат Европы среди юниоров и молодежи завершится 12 июля.
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