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Вдовин: результаты российских роллеров на Кубке мира были ожидаемы - РИА Новости Спорт, 08.07.2026
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15:48 08.07.2026
Вдовин: результаты российских роллеров на Кубке мира были ожидаемы

Вдовин: высокие результаты российских роллеров на Кубке мира были ожидаемы

© Фото пресс-службы правительства Московской областиПервое шоу на роликовых коньках "Бременские музыканты" прошло в Подмосковье
Первое шоу на роликовых коньках Бременские музыканты прошло в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© Фото пресс-службы правительства Московской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские роллер-спортсмены завоевали шесть золотых, три серебряных и две бронзовых медали на Кубке мира в Милане, выступая в нейтральном статусе.
  • Президент Федерации скейтбординга и роллер-спорта России Илья Вдовин заявил, что такие результаты были ожидаемыми, но достижения спортсменов малоизвестны широкой общественности и властям страны.
  • Федерация ставит задачу привлечь внимание к роллер-спорту и обеспечить спортсменам ресурсы и инфраструктуру для дальнейших успехов.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Высокие результаты российских роллер-спортсменов, принимавших участие в Кубке мира в Италии, не стали сюрпризом для Федерации скейтбординга и роллер-спорта России, заявил президент организации Илья Вдовин.
На Кубке мира по роллер-спорту, проходившем в Милане, российские спортсмены завоевали шесть золотых, три серебряных и две бронзовых медали. Они выступали в нейтральном статусе.
"Мы ожидали таких результатов. Они свойственны российскому роллер-спорту. Но мы живем в то время, когда запостил – было, а не запостил – не было. И имена наших ребят известны во всем мире. Они звезды мирового роллер-спорта, за ними охотятся для рекламных кампаний. Но об этих достижениях мало знает широкая общественность и власти страны. Хочется, чтобы мы дали роллер-спорту достойное освещение, чтобы ребята стали известны", - сказал Вдовин на пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня".
"Наша федерация ставит задачу, чтобы роллер-спорт получил внимание общественности, СМИ и властей и чтобы мы приумножили наши успехи. Чтобы ребята были обеспечены ресурсами и инфраструктурой, чтобы не думали, на какие средства им тренироваться, ехать на соревнования. Не все сборники ездили на этот выезд в Италию. Но благодаря нашему министру спорта Михаилу Владимировичу Дегтяреву, благодаря спонсорам, у нас появляются ресурсы и мы покажем вам еще и других наших спортсменов, которые тоже будут в наградах", - добавил он.
Вице‑президент Федерации скейтбординга и роллер-спорта России Мария Седова отметила, что российские спортсмены сильнейшие в мире. "Русские везде лидеры, и миру это нужно знать и принять. Европа для нас не конкурент. Мы побеждаем всех", - сказала Седова.
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