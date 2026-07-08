Вдовин: результаты российских роллеров на Кубке мира были ожидаемы

Краткий пересказ от РИА ИИ Российские роллер-спортсмены завоевали шесть золотых, три серебряных и две бронзовых медали на Кубке мира в Милане, выступая в нейтральном статусе.

Президент Федерации скейтбординга и роллер-спорта России Илья Вдовин заявил, что такие результаты были ожидаемыми, но достижения спортсменов малоизвестны широкой общественности и властям страны.

Федерация ставит задачу привлечь внимание к роллер-спорту и обеспечить спортсменам ресурсы и инфраструктуру для дальнейших успехов.

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Высокие результаты российских роллер-спортсменов, принимавших участие в Кубке мира в Италии, не стали сюрпризом для Федерации скейтбординга и роллер-спорта России, заявил президент организации Илья Вдовин.

На Кубке мира по роллер-спорту, проходившем в Милане, российские спортсмены завоевали шесть золотых, три серебряных и две бронзовых медали. Они выступали в нейтральном статусе.

"Мы ожидали таких результатов. Они свойственны российскому роллер-спорту. Но мы живем в то время, когда запостил – было, а не запостил – не было. И имена наших ребят известны во всем мире. Они звезды мирового роллер-спорта, за ними охотятся для рекламных кампаний. Но об этих достижениях мало знает широкая общественность и власти страны. Хочется, чтобы мы дали роллер-спорту достойное освещение, чтобы ребята стали известны", - сказал Вдовин на пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня".

"Наша федерация ставит задачу, чтобы роллер-спорт получил внимание общественности, СМИ и властей и чтобы мы приумножили наши успехи. Чтобы ребята были обеспечены ресурсами и инфраструктурой, чтобы не думали, на какие средства им тренироваться, ехать на соревнования. Не все сборники ездили на этот выезд в Италию. Но благодаря нашему министру спорта Михаилу Владимировичу Дегтяреву, благодаря спонсорам, у нас появляются ресурсы и мы покажем вам еще и других наших спортсменов, которые тоже будут в наградах", - добавил он.