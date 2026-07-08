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Вдовин надеется, что Россия поедет на World Skate Games с триколором - РИА Новости Спорт, 08.07.2026
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15:41 08.07.2026 (обновлено: 21:40 08.07.2026)
Вдовин надеется, что Россия поедет на World Skate Games с триколором

Вдовин надеется, что сборная России поедет на World Skate Games с флагом гимном

© Пресс-служба Федерации скейтбординга РоссииСкейтбординг
Скейтбординг - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© Пресс-служба Федерации скейтбординга России
Скейтбординг. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Илья Вдовин заявил о хороших отношениях с Международной федерацией скейтбординга и роллер-спорта (World Skate) и надеется, что сборная России сможет участвовать во Всемирных скейтбординговых играх 2026 года с национальным флагом и гимном.
  • Международный олимпийский комитет (МОК) отменил рекомендации об ограничениях в отношении российских спортсменов.
  • Всемирные скейтбординговые игры (World Skate Games) пройдут с 2 по 18 октября в Парагвае.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Федерация скейтбординга и роллер-спорта России Илья Вдовин заявил, что имеет хорошие отношения с Международной федерацией скейтбординга и роллер-спорта (World Skate) и надеется на то, что на Всемирные скейтбординговые игры 2026 года сборная России поедет с национальным флагом и гимном.
Во вторник Международный олимпийский комитет (МОК) отменил рекомендации об ограничениях в отношении российских спортсменов. Всемирные скейтбординговые игры (World Skate Games) пройдут с 2 по 18 октября в Парагвае.
"У нас очень хорошая связь с международной федерацией, и это не просто на словах. Уже до вчерашнего решения МОК было известно, что вопрос о нашем полноценном допуске на повестке заседания World Skate. К концу лета он должен пройти. На октябрьские соревнования хочется поехать уже под флагом, с гимном, полным составом и вернуться с еще большим количеством медалей, чтобы вы встречали нас в аэропорту", - сказал Вдовин на пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня".
"Благодаря этим добрым отношениям был план провести в России чемпионат мира. Но появилось решение CAS о невозможности проведения соревнований в России, потом пандемия. Мы проводили международные соревнования, на которые приезжало огромное количество иностранных спортсменов, приезжали представители международной федерации, МОК. У нас замечательные отношения: и мои личные, и в целом. Они видели на что мы способны. К нам даже в непростые для нашего спорта года, приезжали представители World Skate и говорили, что мы готовы, и как только такая возможность будет – федерация обеспечит", - добавил он.
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СпортРоссияПарагвайИлья ВдовинМеждународный олимпийский комитет (МОК)ММПЦСпортивный арбитражный суд (CAS)
 
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