Вдовин надеется, что Россия поедет на World Skate Games с триколором

Краткий пересказ от РИА ИИ Илья Вдовин заявил о хороших отношениях с Международной федерацией скейтбординга и роллер-спорта (World Skate) и надеется, что сборная России сможет участвовать во Всемирных скейтбординговых играх 2026 года с национальным флагом и гимном.

Международный олимпийский комитет (МОК) отменил рекомендации об ограничениях в отношении российских спортсменов.

Всемирные скейтбординговые игры (World Skate Games) пройдут с 2 по 18 октября в Парагвае.

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Федерация скейтбординга и роллер-спорта России Илья Вдовин заявил, что имеет хорошие отношения с Международной федерацией скейтбординга и роллер-спорта (World Skate) и надеется на то, что на Всемирные скейтбординговые игры 2026 года сборная России поедет с национальным флагом и гимном.

"У нас очень хорошая связь с международной федерацией, и это не просто на словах. Уже до вчерашнего решения МОК было известно, что вопрос о нашем полноценном допуске на повестке заседания World Skate. К концу лета он должен пройти. На октябрьские соревнования хочется поехать уже под флагом, с гимном, полным составом и вернуться с еще большим количеством медалей, чтобы вы встречали нас в аэропорту", - сказал Вдовин на пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня".