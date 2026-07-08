Ульянов: полноценного присутствия МАГАТЭ в Иране пока не будет

Краткий пересказ от РИА ИИ Полноценного присутствия инспекторов МАГАТЭ в Иране в ближайшее время не будет, считает постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Михаил Ульянов отметил, что визиты инспекторов могут быть только на некоторые объекты, такие как атомная электростанция «Бушер», которые не пострадали от американо-израильских атак.

Иран и США дистанционно подписали меморандум о завершении военного конфликта, начавшегося 28 февраля, и определении сроков снятия морской блокады и восстановления судоходства в Ормузском проливе.

ВЕНА, 8 июл - РИА Новости. Полноценного присутствия инспекторов МАГАТЭ в Иране в ближайшее время не будет, поделился мнением с РИА Новости постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Думаю, что в ближайшее время рассчитывать на появление инспекторов МАГАТЭ Иране не приходится. Могут быть визиты на некоторые объекты, типа атомной электростанции "Бушер", которые не пострадали от американо-израильских атак. Но полноценного присутствия в ближайшее время не будет", - сказал Ульянов в интервью агентству.

Российский дипломат добавил, что иранцы высказались на этот счет совершенно определенно.

"Ну а то, что (глава МАГАТЭ - ред.) Рафаэль Гросси говорит по этому поводу, это больше благие пожелания. Он в данном случае отталкивается от технического мандата МАГАТЭ, от того, что соглашение о гарантиях МАГАТЭ с Ираном предполагает такие визиты. Но это оторвано от реальной жизни", - заключил постпред РФ.

Ранее гендиректор МАГАТЭ в интервью РИА Новости выразил надежду, что инспекторы агентства смогут получить доступ к иранским объектам в течение нескольких недель.

Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.

Иран после ударов США по иранским ядерным объектам в июне 2025 года ограничил сотрудничество с МАГАТЭ и доступ к ядерным объектам, заявив, что все решения насчет взаимодействия с организацией принимает Высший совет национальной безопасности Ирана.