Ульянов: полноценного присутствия МАГАТЭ в Иране пока не будет

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Полноценного присутствия инспекторов МАГАТЭ в Иране в ближайшее время не будет, считает постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
- Михаил Ульянов отметил, что визиты инспекторов могут быть только на некоторые объекты, такие как атомная электростанция «Бушер», которые не пострадали от американо-израильских атак.
- Иран и США дистанционно подписали меморандум о завершении военного конфликта, начавшегося 28 февраля, и определении сроков снятия морской блокады и восстановления судоходства в Ормузском проливе.
ВЕНА, 8 июл - РИА Новости. Полноценного присутствия инспекторов МАГАТЭ в Иране в ближайшее время не будет, поделился мнением с РИА Новости постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Думаю, что в ближайшее время рассчитывать на появление инспекторов МАГАТЭ в Иране не приходится. Могут быть визиты на некоторые объекты, типа атомной электростанции "Бушер", которые не пострадали от американо-израильских атак. Но полноценного присутствия в ближайшее время не будет", - сказал Ульянов в интервью агентству.
Российский дипломат добавил, что иранцы высказались на этот счет совершенно определенно.
"Ну а то, что (глава МАГАТЭ - ред.) Рафаэль Гросси говорит по этому поводу, это больше благие пожелания. Он в данном случае отталкивается от технического мандата МАГАТЭ, от того, что соглашение о гарантиях МАГАТЭ с Ираном предполагает такие визиты. Но это оторвано от реальной жизни", - заключил постпред РФ.
Ранее гендиректор МАГАТЭ в интервью РИА Новости выразил надежду, что инспекторы агентства смогут получить доступ к иранским объектам в течение нескольких недель.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
Иран после ударов США по иранским ядерным объектам в июне 2025 года ограничил сотрудничество с МАГАТЭ и доступ к ядерным объектам, заявив, что все решения насчет взаимодействия с организацией принимает Высший совет национальной безопасности Ирана.
В ночь на 13 июня 2025 года Израиль начал первую операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Иран ответил на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого исламская республика вечером 23 июня нанесла ракетный удары по базе Эль-Удейд Соединенных Штатов в Катаре. Президент США Дональд Трамп тогда выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и добавил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия.