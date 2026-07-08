Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения российской группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника.
- Нанесены поражения живой силе и технике ВСУ в нескольких населенных пунктах Днепропетровской и Запорожской областей.
- Украинские войска за сутки потеряли более 455 военных, три боевые бронированные машины и девять автомобилей.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей, в результате чего украинские войска за сутки потеряли более 455 военных, сообщило Минобороны РФ.
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"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны", - говорится в сводке российского ведомства.
В Минобороны РФ уточнили, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Новониколаевка, Черненково, Циково, Коломийцы Днепропетровской области, Благодатное, Тимошевка, Даниловка и Любицкое Запорожской области.
"Противник потерял свыше 455 военнослужащих, три боевые бронированные машины и девять автомобилей", - добавили в ведомстве.
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22 июня 2022, 17:18