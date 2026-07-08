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Зеленский отверг мирный план Трампа перед встречей в Анкаре, пишут СМИ - РИА Новости, 08.07.2026
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10:48 08.07.2026 (обновлено: 11:30 08.07.2026)
Зеленский отверг мирный план Трампа перед встречей в Анкаре, пишут СМИ

NYP: Украина отвергла мирный план Трампа

© REUTERS / Yves HermanВладимир Зеленский во время проведения саммита НАТО в Анкаре
Владимир Зеленский во время проведения саммита НАТО в Анкаре - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© REUTERS / Yves Herman
Владимир Зеленский во время проведения саммита НАТО в Анкаре
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украина отвергла мирный план Трампа, состоящий из 28 пунктов, пишет New York Post.
  • Киев стремится убедить главу Белого дома в том, что заслуживает более выгодных условий.
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Киев отверг мирный план президента США Дональда Трампа, состоящий из 28 пунктов, пишет New York Post.

"Украинские официальные лица считают, что для прекращения конфликта потребуется изменить баланс давления на Москву, а не вести переговоры по очередному варианту того же мирного соглашения", — говорится в публикации.
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Также они пытаются убедить главу Белого дома в том, что их страна по-прежнему обладает ключевым рычагом влияния и заслуживает более выгодные условия. Как отметили журналисты, Киев отходит от конкретной мирной стратегии, поддерживаемой Вашингтоном, в преддверии важной встречи Трампа с Владимиром Зеленским.
В этом году Россия и Украина провели три раунда переговоров с участием делегации США. Последний состоялся в Женеве 17-18 февраля.
Владимир Путин на июньском совещании с членами правительства назвал четыре принципа, на которых Москва готова к урегулированию конфликта: договоренности, достигнутые в Стамбуле, модальности, обсуждавшиеся в Анкоридже, реалии на земле, а также принципы, изложенные в 2024 году в ходе выступления в Министерстве иностранных дел.
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