Зеленский отверг мирный план Трампа перед встречей в Анкаре, пишут СМИ

Также они пытаются убедить главу Белого дома в том, что их страна по-прежнему обладает ключевым рычагом влияния и заслуживает более выгодные условия. Как отметили журналисты, Киев отходит от конкретной мирной стратегии, поддерживаемой Вашингтоном, в преддверии важной встречи Трампа с Владимиром Зеленским.