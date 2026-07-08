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СМИ узнали, из-за кого УЕФА не хочет возвращать сборную России на турниры - РИА Новости Спорт, 08.07.2026
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Футбол
 
20:03 08.07.2026
СМИ узнали, из-за кого УЕФА не хочет возвращать сборную России на турниры

The Guardian: УЕФА против возвращения россиян из-за Англии, Германии и Франции

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкВалерий Карпин
Валерий Карпин - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может заблокировать возвращение российских команд на международную арену из-за давления футбольных ассоциаций Англии, Германии и Франции, сообщает The Guardian со ссылкой на источники в нескольких национальных ассоциациях.
Во вторник исполком Международного олимпийского комитета (МОК) отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов. В УЕФА отказались комментировать это решение в ответ на запрос РИА Новости.
Валерий Карпин - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
В РФС оценили работу Карпина на посту главного тренера сборной России
27 июня, 16:05
По информации британской газеты, многие крупнейшие западноевропейские ассоциации и федерации, в том числе Англии, Германии и Франции, по-прежнему выступают категорически против возвращения российских команд. В 2023 году УЕФА пришлось отказаться от допуска юниорских российских команд (до 17 лет) до соревнований под давлением нескольких своих членов. Как отмечается, президент организации Александр Чеферин в 2027 году собирается переизбираться на новый срок, поэтому он не рискнет идти против значительной части своего электората.
Утверждается, что Международная федерация футбола занимает более открытую позицию к вопросу возвращения российских команд, что может привести к новому конфликту УЕФА, который ранее осудил решение ФИФА приостановить действие красной карточки нападающего сборной США Фоларина Балогана и допустить его до матча 1/8 финала чемпионата мира против команды Бельгии (1:4).
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ФИФА обсудит рекомендации МОК по отмене санкций в отношении россиян
7 июля, 23:04
В феврале 2022 года из-за событий на Украине ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от международных соревнований на неопределенный срок. В июне ФИФА разрешила юношеской сборной России принять участие в чемпионате мира и фестивале ФИФА среди игроков до 15 лет 2026 года. Турнир пройдет с 22 по 31 октября в Азербайджане.
 
ФутболМеждународная федерация футбола (ФИФА)Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)Сборная России по футболуАнглияФранцияГермания
 
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