СМИ узнали, из-за кого УЕФА не хочет возвращать сборную России на турниры

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может заблокировать возвращение российских команд на международную арену из-за давления футбольных ассоциаций Англии, Германии и Франции, сообщает The Guardian со ссылкой на источники в нескольких национальных ассоциациях.

Во вторник исполком Международного олимпийского комитета (МОК) отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов. В УЕФА отказались комментировать это решение в ответ на запрос РИА Новости.

По информации британской газеты, многие крупнейшие западноевропейские ассоциации и федерации, в том числе Англии, Германии и Франции, по-прежнему выступают категорически против возвращения российских команд. В 2023 году УЕФА пришлось отказаться от допуска юниорских российских команд (до 17 лет) до соревнований под давлением нескольких своих членов. Как отмечается, президент организации Александр Чеферин в 2027 году собирается переизбираться на новый срок, поэтому он не рискнет идти против значительной части своего электората.

Утверждается, что Международная федерация футбола занимает более открытую позицию к вопросу возвращения российских команд, что может привести к новому конфликту УЕФА, который ранее осудил решение ФИФА приостановить действие красной карточки нападающего сборной США Фоларина Балогана и допустить его до матча 1/8 финала чемпионата мира против команды Бельгии (1:4).