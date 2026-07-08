В УЕФА отреагировали на решение МОК по российским спортсменам

Краткий пересказ от РИА ИИ
- МОК отменил рекомендации об ограничениях в отношении участия российских спортсменов в международных соревнованиях.
- УЕФА не будет комментировать снятие санкций с российских спортсменов со стороны МОК.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не будет комментировать снятие Международным олимпийским комитетом (МОК) санкций с российских спортсменов, заявили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.
Во вторник МОК отменил свои рекомендации об ограничениях в отношении участия российских спортсменов в международных соревнованиях. Ранее британская газета The Telegraph сообщила, что Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА в ближайшее время не планируют допускать российские клубы и сборные к участию в международных турнирах, несмотря на решение МОК.
"Без комментариев", - сообщили в пресс-службе УЕФА, отвечая на вопрос РИА Новости о том, примут ли во внимание в организации новое решение МОК.
В феврале 2022 года из-за событий на Украине ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от международных соревнований на неопределенный срок. В июне ФИФА разрешила юношеской сборной России принять участие в чемпионате мира и фестивале ФИФА среди игроков до 15 лет 2026 года. Турнир пройдет с 22 по 31 октября в Азербайджане.