В УЕФА отреагировали на решение МОК по российским спортсменам

"Без комментариев", - сообщили в пресс-службе УЕФА, отвечая на вопрос РИА Новости о том, примут ли во внимание в организации новое решение МОК.

В феврале 2022 года из-за событий на Украине ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от международных соревнований на неопределенный срок. В июне ФИФА разрешила юношеской сборной России принять участие в чемпионате мира и фестивале ФИФА среди игроков до 15 лет 2026 года. Турнир пройдет с 22 по 31 октября в Азербайджане.