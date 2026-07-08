Иран пообещал решительный ответ на удары США

Краткий пересказ от РИА ИИ Центральный штаб Вооруженных сил Ирана "Хатам аль-Анбия" пообещал решительный ответ на удары США по югу страны.

По заявлению Центрального командования ВС США (CENTCOM), было атаковано более 80 целей с целью лишить Тегеран возможности препятствовать судоходству в Ормузском проливе.

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Центральный штаб Вооруженных сил Ирана "Хатам аль-Анбия" пообещал решительный ответ на удары США по югу страны, сообщает телеканал Центральный штаб Вооруженных сил Ирана "Хатам аль-Анбия" пообещал решительный ответ на удары США по югу страны, сообщает телеканал Press TV.

« "Центральный штаб Вооруженных сил Ирана "Хатам аль-Анбия" заявляет, что Тегеран даст решительный ответ на агрессию США и террористический акт на юге Ирана", — говорится в сообщении.

В штабе добавили, что Иран не позволит США вмешиваться в дела вокруг Ормузского пролива.

Позднее в Кувейте и Бахрейне сработали сирены воздушной тревоги, армия Кувейта заявила, что отражает ракетные и беспилотные атаки.

В ночь на среду американские военные нанесли серию мощных ударов по Ирану в ответ на якобы атаки ИРИ на коммерческие суда, которые пересекали Ормузский пролив. Как утверждает телеканал NBC со ссылкой на неназванного американского чиновника, эти удары были более масштабными, чем предыдущие.

Всего, по заявлению Центрального командования ВС США (CENTCOM), было атаковано более 80 целей с целью лишить Тегеран возможности препятствовать судоходству в проливе.

По данным иранских СМИ, взрывы прогремели в городах Сирик и Бендер-Аббас на юге страны, на островах Кешм и Харк. В результате атаки получили ранения несколько человек.

Как пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, Вашингтон, несмотря на удары, рассчитывает на продолжение переговоров с Тегераном. Иранский МИД назвал удары серьезным нарушением пунктов меморандума о взаимопонимании между сторонами.

Накануне гостелерадиокомпания Ирана IRIB со ссылкой на источники сообщала, что катарский танкер Al Rakayyat, пытавшийся пройти через Ормузский пролив по оманскому маршруту при поддержке ВМС США, стал целью атаки после неоднократных предупреждений. По данным управления морских торговых операций Великобритании (UKMTO), снаряд попал в левый борт танкера, после чего на судне начался пожар.

Американский чиновник, слова которого привел журналист портала Axios Барак Равид, назвал атаку неприемлемой и предупредил, что она повлечет за собой "последствия".

Одновременно с этим во вторник минфин США объявил об аннулировании с 7 июля лицензии на проведение сделок с иранской нефтью, выданной 22 июня, а также предписал до 17 июля свернуть все ранее заключенные контракты.

Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум о взаимопонимании. Он предполагает прекращение огня на всех фронтах, в том числе израильской операции в Ливане, а также определяет сроки снятия морской блокады и восстановления судоходства через Ормузский пролив.