США возобновили удары по Ирану

Краткий пересказ от РИА ИИ Американские военные начали серию ударов по Ирану в ответ на атаки на коммерческие суда в Ормузском проливе.

Семь взрывов прогремели в городе Сирик на юге страны и по шесть — в южном городе Бендер-Аббас и на острове Кешм.

ВАШИНГТОН, 8 июл — РИА Новости. Американские военные начали серию мощных ударов по Ирану, заявило в соцсети Американские военные начали серию мощных ударов по Ирану, заявило в соцсети Х Центральное командование ВС США (CENTCOM).

« "Силы центрального командования начали серию мощных ударов против Ирана", — говорится в сообщении.

По данным иранских СМИ, семь взрывов прогремели в городе Сирик на юге страны и по шесть — в южном городе Бендер-Аббас и на острове Кешм . В результате атаки получили ранения несколько человек.

В Пентагоне назвали удары по Ирану ответом на атаки на коммерческие суда в Ормузском проливе. При этом, как пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, Вашингтон рассчитывает на продолжение переговоров с Тегераном.

Президент ИРИ Масуд Пезешкиан после американской атаки решил покинуть Ирак, где он участвовал в прощании с погибшим верховным лидером Ирана, шиитским духовным лидером аятоллой Али Хаменеи, и вернуться на родину.

Накануне гостелерадиокомпания Ирана IRIB со ссылкой на источники сообщала, что катарский танкер Al Rakayyat, пытавшийся пройти через Ормузский пролив по оманскому маршруту при поддержке ВМС США, стал целью атаки после неоднократных предупреждений. По данным управления морских торговых операций Великобритании (UKMTO), снаряд попал в левый борт танкера, после чего на судне начался пожар.

Американский чиновник, слова которого привел журналист портала Axios Барак Равид, назвал атаку неприемлемой и предупредил, что она повлечет за собой "последствия".

Одновременно с этим во вторник минфин США объявил об аннулировании с 7 июля лицензии на проведение сделок с иранской нефтью, выданной 22 июня, а также предписал до 17 июля свернуть все ранее заключенные контракты.

Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум о взаимопонимании. Он предполагает прекращение огня на всех фронтах, в том числе израильской операции в Ливане, а также определяет сроки снятия морской блокады и восстановления судоходства через Ормузский пролив.