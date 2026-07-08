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В России начнут производить лечебное питание с природным йодом - РИА Новости, 08.07.2026
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06:56 08.07.2026 (обновлено: 08:00 08.07.2026)
В России начнут производить лечебное питание с природным йодом

В России разработали рецептуры йодированной пищевой продукции

© Depositphotos.com / tycoonДетское питание
Детское питание - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© Depositphotos.com / tycoon
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские ученые разработали инновационные технологии производства и рецептуры йодированной пищевой продукции для детского, лечебного и профилактического питания.
  • Йодированная продукция содержит компоненты, важные для развития мозга, когнитивных функций и зрения у детей, и будет производиться с использованием морских водорослей.
  • Новое производство в Карелии мощностью 10 тысяч тонн продукции в год почти полностью покроет потребности российского рынка в специализированной пищевой продукции данного типа.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Российские ученые разработали инновационные технологии производства и рецептуры йодированной пищевой продукции для детского, лечебного и профилактического питания, сообщили РИА Новости в Минобрнауки РФ.
Йодированная пищевая продукция содержит компоненты, критически важные для развития мозга, когнитивных функций и зрения у детей. Они также обязательно показаны грудничкам, которые находятся на искусственном вскармливании.
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"Ученые НИИ детского питания – филиал ФИЦ питания и биотехнологии - при поддержке Минобрнауки России разработали инновационные технологии производства и рецептуры йодированной пищевой продукции с использованием морских водорослей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что специализированное питание с природным йодом для детей раннего возраста и для людей старшего поколения в России массово ранее не производилось. Новые технологии будут реализованы в Карелии на производстве с проектной мощностью 10 тысяч тонн продукции в год.
"На открывающемся производстве на основе инновационных разработок ученых будет выпускаться продукция для лечебного и профилактического питания, специализированные линейки детского питания и для поддержания здоровья людей старшего поколения. Новое производство почти полностью покроет потребности российского рынка в специализированной пищевой продукции данного типа, закупаемой сейчас за рубежом", - говорится в сообщении.
При этом импортные аналоги создаются с добавлением синтезированного йода.
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