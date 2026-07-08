В России начнут производить лечебное питание с природным йодом

Краткий пересказ от РИА ИИ Российские ученые разработали инновационные технологии производства и рецептуры йодированной пищевой продукции для детского, лечебного и профилактического питания.

Йодированная продукция содержит компоненты, важные для развития мозга, когнитивных функций и зрения у детей, и будет производиться с использованием морских водорослей.

Новое производство в Карелии мощностью 10 тысяч тонн продукции в год почти полностью покроет потребности российского рынка в специализированной пищевой продукции данного типа.

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Российские ученые разработали инновационные технологии производства и рецептуры йодированной пищевой продукции для детского, лечебного и профилактического питания, сообщили РИА Новости в Минобрнауки РФ.

Йодированная пищевая продукция содержит компоненты, критически важные для развития мозга, когнитивных функций и зрения у детей. Они также обязательно показаны грудничкам, которые находятся на искусственном вскармливании.

"Ученые НИИ детского питания – филиал ФИЦ питания и биотехнологии - при поддержке Минобрнауки России разработали инновационные технологии производства и рецептуры йодированной пищевой продукции с использованием морских водорослей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специализированное питание с природным йодом для детей раннего возраста и для людей старшего поколения в России массово ранее не производилось. Новые технологии будут реализованы в Карелии на производстве с проектной мощностью 10 тысяч тонн продукции в год.

"На открывающемся производстве на основе инновационных разработок ученых будет выпускаться продукция для лечебного и профилактического питания, специализированные линейки детского питания и для поддержания здоровья людей старшего поколения. Новое производство почти полностью покроет потребности российского рынка в специализированной пищевой продукции данного типа, закупаемой сейчас за рубежом", - говорится в сообщении.

При этом импортные аналоги создаются с добавлением синтезированного йода.

С 2025 года Минобрнауки России принимает участие в реализации национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности", создавая условия для развития научных разработок в сфере пищевой промышленности.