Около 149 тысяч выпускников подали заявления на пересдачу предмета ЕГЭ

Краткий пересказ от РИА ИИ Около 149 тысяч выпускников подали заявление на пересдачу одного из предметов ЕГЭ 8 и 9 июля.

Самым популярным предметом для пересдачи стало обществознание, его планируют пересдать около 33 тысяч человек.

Пересдачи различных предметов ЕГЭ распределены на 8 и 9 июля.

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Около 149 тысяч выпускников подали заявление на пересдачу одного из предметов ЕГЭ 8 и 9 июля, самым популярным предметом стало обществознание, сообщили РИА Новости в пресс-службе Рособрнадзора.

"В 2026 году заявления на пересдачу одного из предметов подали около 149 тысяч человек. В прошлом году заявления на пересдачу подали около 143 тысячи участников ЕГЭ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что 8 и 9 июля выпускники могут пересдать один из предметов ЕГЭ по своему выбору. При этом предыдущий результат по этому предмету будет аннулирован.

"Выбрать для пересдачи выпускники могли любой из сданных предметов независимо от набранного количества баллов. Больше всего в этом году желающих пересдать обществознание (около 33 тысяч), русский язык (около 24 тысяч), информатику (более 23 тысяч), профильную математику (около 19 тысяч) и химию (около 16 тысяч)", - следует из сообщения.