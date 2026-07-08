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Эрдоган сообщил о готовности вновь организовать переговоры по Украине - РИА Новости, 08.07.2026
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20:39 08.07.2026 (обновлено: 21:48 08.07.2026)
Эрдоган сообщил о готовности вновь организовать переговоры по Украине

Эрдоган: Турция готова собрать стороны конфликта на Украине за одним столом

© Фото : Администрация президента Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© Фото : Администрация президента Турции
Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Турция готова вновь собрать стороны конфликта на Украине за столом переговоров.
  • Президент Эрдоган заявил, что Турция продолжит прилагать усилия для достижения справедливого и прочного мира дипломатическим путем.
  • Турция с начала конфликта выступает посредником между Москвой и Киевом и содействует поиску дипломатического решения.
АНКАРА, 8 июл – РИА Новости. Турция готова вновь собрать стороны конфликта на Украине за столом переговоров и продолжит прилагать усилия для дипломатического урегулирования, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Мы готовы вновь собрать стороны за столом переговоров. Турция продолжит прилагать все усилия для достижения справедливого и прочного мира дипломатическим путем", — сказал Эрдоган на пресс-конференции.
Эрдоган также заявил, что в мирном процессе, по его мнению, "не будет проигравшей стороны".
Турция с начала конфликта на Украине выступает посредником между Москвой и Киевом. В 2022 году Анкара организовала первые прямые российско-украинские переговоры, а также при посредничестве ООН содействовала заключению Черноморской зерновой инициативы. Турецкое руководство неоднократно заявляло о готовности вновь принять переговоры между сторонами и предоставить площадку для поиска дипломатического решения конфликта.
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