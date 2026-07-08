Эрдоган сообщил о готовности вновь организовать переговоры по Украине

Эрдоган также заявил, что в мирном процессе, по его мнению, "не будет проигравшей стороны".

Турция с начала конфликта на Украине выступает посредником между Москвой и Киевом. В 2022 году Анкара организовала первые прямые российско-украинские переговоры, а также при посредничестве ООН содействовала заключению Черноморской зерновой инициативы. Турецкое руководство неоднократно заявляло о готовности вновь принять переговоры между сторонами и предоставить площадку для поиска дипломатического решения конфликта.