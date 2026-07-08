Эрдоган сообщил о готовности вновь организовать переговоры по Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Турция готова вновь собрать стороны конфликта на Украине за столом переговоров.
- Президент Эрдоган заявил, что Турция продолжит прилагать усилия для достижения справедливого и прочного мира дипломатическим путем.
- Турция с начала конфликта выступает посредником между Москвой и Киевом и содействует поиску дипломатического решения.
АНКАРА, 8 июл – РИА Новости. Турция готова вновь собрать стороны конфликта на Украине за столом переговоров и продолжит прилагать усилия для дипломатического урегулирования, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Эрдоган также заявил, что в мирном процессе, по его мнению, "не будет проигравшей стороны".
Турция с начала конфликта на Украине выступает посредником между Москвой и Киевом. В 2022 году Анкара организовала первые прямые российско-украинские переговоры, а также при посредничестве ООН содействовала заключению Черноморской зерновой инициативы. Турецкое руководство неоднократно заявляло о готовности вновь принять переговоры между сторонами и предоставить площадку для поиска дипломатического решения конфликта.